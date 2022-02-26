抓住年節尾巴財氣！專家曝7種「發財秘法」：在家就能做

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自己的住處，最好要多開窗戶、打開窗簾，增加陽光照射的時間，可以讓居住者神清氣爽，不會老是黑黑暗暗的。常開窗讓空氣流動，氣場活絡，能幫助運勢提升。
2、在財位放花瓶與小燈
在家宅中或某個房間內的2022正財位：東北方，可以擺放花瓶，裡面放少許清水。另外在花瓶旁放一盞小燈，連續點亮七七四十九天（一天二十四小時皆須亮著），照亮你的財位，可為你招財聚財。或是將燈點在玄關處，有利事業發展。因為玄關是攸關屋主事業運勢，財運狀況的重要場所。
3、常穿紅衣招喜氣
時常為自己討個好彩頭，記得一定要穿紅色的衣服，或穿戴紅色飾品，因為紅色喜氣，可以助旺自己的氣勢與運勢。特別建議可以穿紅色內衣褲，讓自己好運、財運旺旺來。
4、沙發禁止背對門
客廳是家中財氣的聚集處，想要留住錢財，沙發一定要面對門，要讓坐在沙發上的人，可以直接面對大門，正面迎接，財神才會進到屋內，若是背門而坐，財神就會被擋掉，就容易錢財留不住。
5、客廳擺放招財盆栽
客廳宜選用富貴竹、招財樹或葉子圓潤大片的盆栽，這些植物蘊涵吉祥如意、聚財發福之意。而富貴竹又稱萬年竹，葉片濃綠，向上生長，有節節高昇之意。
6、錢母吸財
如果在路邊撿到錢幣，可以用紅包袋隨身攜帶，這就稱為「錢母」，有助個人的財運提升。或可以放入聚寶盆，讓小錢變大錢，大錢再生小錢。「壬寅年」印有39尾數的百元大鈔，是當年能旺發財運的幸運錢母，記得放在錢包，錢生錢再生錢！
7、皮夾養招財物
皮夾是我們的隨身財庫，在皮夾里養招財物件，像貔貅、金蟾、金雞母，都是靈性很強的旺財神獸，是旺財運最直接有效的方法，招財守財，咬錢入袋。（編輯：賴禹妡）
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