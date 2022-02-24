名家論壇》錢震宇／無視法紀的恣意翻攪

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民眾入住隔離檢疫所的法源依據《傳染病防治法》48條，以及《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，其中只規範政府可要求曾與傳染病病人接觸或疑似被傳染者，得予以留驗，並沒有規定可以去檢查甚至侵入留驗者的外送物，更沒有法律許可在沒有告知留驗者的前提下，逕自檢查物品，更何況被匡列的隔離者根本不知道發生什麼事。
退一萬步言，如果政府對於被匡列者的外送物有疑慮，認為有夾藏違禁品的話，難道不能先通知被匡列者，在取得同意下檢查嗎？更好笑的是，被翻動外送物的事發生在隔離檢疫所，那是因為有保大員警駐守，那如果是入住防疫旅館的話，不是就沒人檢查。這樣意思是不是說「有錢住旅館就可以帶想帶的東西、沒錢住檢疫所就通通要被檢查」，這完全不合理。
根據《警察職權行使法》第7條，若有明顯事實足認其有攜帶足以自殺、自傷或傷害他人生命或身體之物者，得檢查其身體及所攜帶之物。員警查察的前提是在公共場所或合法進入之場所，同時有其搜查要件；然而，民眾在隔離檢疫所內是因為配合政府傳染病防治法要求而單獨隔離，並非公共場所，同時也不符員警搜查物件的必要條件，如果今天有民眾提出申訴，警方很難站得住腳。
或許是人民被政府管習慣了，又或許是因為人民太縱容蔡政府，類似這樣的毫無法源根據的行為及判準，幾乎每天都在上演。就問現在政府到底有沒有跟著當時訂定的Covid-19分級標準在走？現在到底是幾級？陳時中先說縮短居家隔離天數，之後又將放寬口罩政策，倒底是依據醫療專業判斷，還是考量個人政治前途？好像沒人追問，社會也沒在關心，一切政府說了算，任憑其擺佈。
網路上大家對於檢疫所民眾被惡意翻動食物義憤填膺、諸多不滿，然後呢？這政府就幾句話輕輕帶過，根本無視於民眾基本權益，掌握國家機器的官員會說，「這一切出自於維護民眾安全及利益」，選擇用有利話術掩飾自己違法的事實。久而久之，人們厭煩了、也無感了，就放手讓政府為所欲為，而有所目的的政府就是想看到這樣的結果。
由小看大，今天是檢疫所的外送食物被翻攪，而民眾毫無所謂；明天很有可能就是人民的生活自由受到限制。今天政府利用人們的信任與制度的壓迫，限縮人民應有的權利，無視於法紀，而從蔡政府刻意掌控媒體跟輿論，處處用網軍帶風向的此刻，反對的聲音出不來或不敢出來，對號稱自由民主的中華民國台灣來說，是最大的一種戕傷。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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