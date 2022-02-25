NOW早報／烏東地區淪陷！2城鎮被攻下　烏克蘭警方證實了

我是廣告 請繼續往下閱讀
《路透社》援引俄媒報導，在俄羅斯國防部聲稱癱瘓烏克蘭防空系統之後，烏克蘭東部親俄分離主義分子表示，他們已經拿下盧甘斯克地區（Luhansk）的2座城鎮，分別是夏斯季耶（Shchastia）以及塔尼齊亞盧甘斯卡（Stanytsia Luhanska）。
這項消息隨後也被烏克蘭警方證實。
今日天氣／水氣再減少！新竹以南陽光露臉 北東雲多偶降雨
中央氣象局預報，今（25）日水氣再減少一些，僅迎風面的北部地區、東半部地區雲量仍多，其中，基隆北海岸地區、大台北山區及宜蘭地區降雨機率較高，偶爾有些零星飄雨，而新竹以南地區則可見陽光露臉，為晴到多雲的天氣。
溫度方面，中南部及花東地區高溫可達到20至24度，感受上較溫暖舒適，北台灣則因雲量偏多且局部飄雨，高溫回升幅度較少，約落在17、18度，不過仍比昨日要高，但清晨各地氣溫仍偏冷，中部以北地區及宜蘭地區低溫落在14度，南部及花東地區為15至17度，提醒民眾上午出門要記得做好保暖工作。
3／1口罩鬆綁！運動等「7場合」免戴一次看 雙鐵可飲食
隨著本土疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心昨（24）日宣布適度放寬部分防疫規定，其中口罩規定大鬆綁，自3月1日起「7大場合」免戴口罩，包含室內外運動、拍攝個人或團體照、直播、錄影、主持等談話性質工作、自行開車（需車內均為同住家人，或無同車者）等。
指揮中心表示，自3月1日起放寬戴口罩規定，新增從事室內外運動、拍攝個人或團體照、自行開車且車內均為同住家人或無同車者、直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時等場合，民眾均可不戴口罩。
指揮中心強調，下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：
1.於室內外從事運動時。
2.於室內外拍攝個人/團體照時。
3.自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時。
4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。
5.農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。
6.於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。
7.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。
指揮中心也公布，賣場、超市、市場不另要求人流管制且開放試吃；高鐵、臺鐵、公路客運、船舶等大眾運輸開放飲食；宴席也將開放逐桌敬酒敬茶。
指揮中心呼籲，防疫工作人人有責，請民眾自主落實防疫措施，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離；出入公共場域落實實聯制、體溫量測等，降低病毒傳播風險，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。
俄羅斯烏克蘭開戰！瑞莎打電話找不到家人 哽咽：很無力
俄羅斯、烏克蘭正式開戰，烏國境內遭飛彈攻擊，根據CNN指出空襲已造成數百人傷亡。烏克蘭出生的女星瑞莎，昨（24日）向《NOWnews今日新聞》透露不敢相信，奶奶、叔叔還在烏克蘭，至今聯繫不到，感到相當無力。
俄羅斯總統蒲亭昨下令對烏克蘭東部展開特別軍事行動，烏國境內包含首都基輔隨後傳出多起爆炸聲響，烏克蘭內政部稱目前已經有數百人傷亡。
瑞莎表示：「現在有一點不敢相信，雖然知道有可能這一天早晚會來，但是還沒有完全的心理準備，也有一點不敢相信，然後我現在奶奶，爸爸的媽媽，爸爸的弟弟我的叔叔，他們家人還在烏克蘭，昨天一整天打電話給他們，他們不（沒有）接。」瑞莎坦言現在很無力，「因為完全想不到我能幫助什麼」。
棒球／陽岱鋼加入美國獨立聯盟 挑戰大聯盟
台灣好手陽岱鋼昨（24）日確定加入美國獨立聯盟，若打得好，他有機會再挑戰大聯盟，為自己的人生展開新篇章。
根據外媒報導，他將加入Lake Country DockHounds (湖郡碼頭犬隊)，隸屬美國棒球協會。
而總教練Jim Bennett 也十分歡迎陽岱鋼加盟，他認為陽岱鋼在2016年有日職冠軍經驗，十分特別。
好市多「神規則」媽學會爽省100元！千人結帳全哭：懂買
知名美式賣場「好市多」在台擁有高人氣，店內除了販賣琳瑯滿目的商品，還會提供多樣服務及優惠，深受許多消費者喜愛。對此，就有一名女網友分享，自家媽媽學會好市多結帳「隱藏規則」，直接省下了100元，而引起超過千人討論。
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示兩個月前自家母親連續買了3款沖泡飲，讓她不禁傻眼質問媽媽「妳買太多沖泡飲了吧，妳最近去了三次好市多喔？」
沒想到媽媽立馬回嘴「薏仁露網購買的，其他在賣場，都有折價，便宜啦！」讓她當場愣住驚呼「妳什麼時候學會網購的啊？」此話卻讓媽媽壓不住怒火，抱怨表示「自己研究的啦！你不喝就惦惦啦！專心賺錢就好」。
為了不激起媽媽的怒火，原PO只好趕緊道歉說道「好...好啦，妳儘管買，不管妳了」。而在媽媽學會新的購物技巧後，也讓原PO搞笑直呼「好市多電商你贏了，為了100元折價我媽學會網購了」。
貼文一出，至今已有超過2千多人按讚，會員們不禁大讚直呼「網購能讓媽媽快樂！」、「媽媽省錢達人」、「活到老，學到老，媽媽棒棒的」、「我只能說，爸爸媽媽讓他們學會網購，購買能力不會輸給年輕人」、「這三包可以買到媽媽的開心，無價」、「媽媽很懂買喔」、「希望我媽媽也學會網購」。
但也有網友尷尬認為，「我媽還不會網購就買到不要不要的了，如果學會了網購還得了，老了要學會減法生活」、「一定要惜福不要買一買喝不完丟掉，錢也是辛苦賺來的」。（編輯：賴禹妡）