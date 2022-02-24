烏克蘭籍台媳曝心聲！家人清晨5點被炸醒　無助躲地下室

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今日晚間再補長文，表示先前不願多加評論以增加眾人煩惱，可如今俄羅斯已開戰，譚雅便發文闡述心聲，尤其心疼家人此時此刻所面對的恐懼「很難用言語形容，當我的家人都在烏克蘭而我們在千里之外的澳門...我唯一能做的只有祈禱他們能平安，捐款幫助烏克蘭軍隊，還有在我的社群媒體上大聲喊叫讓大家注意到這場烏俄戰爭！當你早上接到的第一封訊息是媽媽和姊姊傳來訊息說她們凌晨五點被爆炸聲驚醒，是多麽恐怖的感受！！」
她透漏家人住在奧德薩地區南部靠近德涅斯特沿岸及摩爾多瓦之間，目前已經打包好重要物資及文件以備隨時撤離，「在哈爾科夫人們很害怕躲藏在地下室裡，因為在市區裡一整天都有多起爆炸。我教母的兄弟在馬里烏波爾作戰中受傷，打電話回家跟家人訣別...我希望全世界都知道，過去的8年來一直都不是烏克蘭內戰，一直都是對俄羅斯的戰爭！」
最後希望眾人都能注意到這次的戰爭，也希冀各國政府能對烏克蘭伸出援手「呼籲全世界必須立刻行動起來，停止俄羅斯在全球銀行金融電信協會，終止飛往俄羅斯航班，凍結俄羅斯海外資產！不論你在哪裡上街告訴你的政府烏克蘭需要幫助，捐款協助烏克蘭軍隊以及祈禱！希望榮耀歸於烏克蘭，榮耀歸於英雄們！」 （編輯：李惠婷）