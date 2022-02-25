各地回暖陽光漸露臉！日夜溫差大 228連假把握好天氣
中央氣象局表示，今（25）日大陸冷氣團減弱，各地早晚天氣仍較冷，白天氣溫逐漸回升。除基隆北海岸、東半部及桃園以北地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。各地趨暖、陽光漸多，有春訪冬藏之感。
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 06:37:17
氣象局提醒，雖然回暖但夜晚／清晨仍涼、日夜溫差增大；西半部和金馬易霧／低雲，請民眾行車和相關單位飛航注意安全。228連假整體天氣舒適溫暖，北、東北部，高溫返回20度附近，其他地區可達25度左右。春季天氣變化快速，請多加注意。
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲(ECMWF)模式，未來10天的模擬顯示，無強冷空氣，但大約每隔3天左右皆有小股東北風，為北台灣帶來輕微的變化，對其他各地幾無影響。今日大氣漸轉乾，大台北轉多雲，桃園以南晴朗穩定，北海岸、東半部偶有零星短暫雨；白天起冷空氣減弱，氣溫漸回升。各地氣溫：北部11至20度，中部11至24度，南部11至26度，東部12至24度。
明日至下週二各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率；各地舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大，西半部清晨偶有「輻射霧」。唯下週日因東北風略增強，北台灣雲量稍增，其他各地沒有變化。下週三另一小股東北風，冷空氣很弱，迎風面大台北及東半部有局部短暫降雨的機率，氣溫稍降；其他各地持續晴朗穩定。（編輯：倪浩軒）