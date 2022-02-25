為何俄烏開戰「全球關注」？網點恐怖關鍵：不可能忽視
俄烏戰爭爆發，不僅令股市歷經動盪，戰情也讓各國高度關切，就有一名網友在網路上發問，近來中東地區每天都在開火，國際關注度卻不如俄烏戰爭，原因令他十分好奇，貼文曝光後，不少人紛紛留言點出關鍵：「因為相較於中東，俄羅斯這舉動影響較廣一個搞不好就真的第三次開打了。」
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 07:04:34
該名網友昨（24）日在PTT貼文，他以「為什麼俄烏戰爭這麼受矚目？」為題，表示中東地區每天都在開火，「一年365天大概300天看得到子彈」，但國際關注度卻不如俄烏戰爭，讓他相當好奇原因：「這是因為俄羅斯有加入的關係嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「都以為蒲亭得看國際面子，殊不知人家沒在甩西方國家」、「俄國親自動手不一樣啊」、「中東國又沒核彈，俄國有核彈」、「代理人戰爭跟自己下去打有差」、「中東那種就恐怖份子規模而已啊」、「一邊是子彈另一邊是核武導彈」、「俄跟北約正面衝突是近代歐美最大夢靨」、「因為這是國與國，不是內戰」。
也有網友點出，關鍵在於這場戰爭牽涉的層面太廣，「當牽涉到大國發展戰爭可能都是ww的序幕」、「因為這兩國都不是什麼小國」、「俄羅斯動手是大事啊」、「俄羅斯是大國欸，就2、3名左右，當然是大事」、「俄羅斯大國，跟美國可以讓全球消失」、「因為相較於中東，俄羅斯這舉動影響較廣一個搞不好就真的第三次開打了」。（編輯：賴禹妡）