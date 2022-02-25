路易莎咖啡外帶「躲驚喜」！他一打開秒害羞 店員揭真相
台灣咖啡市場廣大，不論是超商平價咖啡還是連鎖咖啡店，都各自有其市場，不少上班族每天都一定要喝上一杯才行，但喜歡外帶咖啡的你，是否曾打開杯蓋看看裡頭長什麼樣呢？近日，就有網友分享自己去買路易莎咖啡時，好奇打開杯蓋，沒想到一看卻讓他臉紅心痛，結果意外釣出店員揭開真相，笑翻不少網友。
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 06:58:19
原PO在Tik Tok貼文表示「我想問一下那個路易莎的咖啡拉花是不是都會弄成愛心？因為我這幾次去外帶打開來都是愛心，讓我不禁懷疑那個男店員的心意.....OK我想太多我花痴我道歉，但有沒有店員要幫忙解惑的啦XD」。
貼文一出，網友紛紛回應「外帶也有拉花嗎？從沒打開過欸」、「笑瘋，怎麼外帶也有拉花，沒打開過」、「我阿嬤去買，裡面也是愛心XD」、「愛心是拉花的基本款吧」、「拉花基本款就是愛心，但不知道外帶杯也需要拉花耶！」、「會不會其實是蒜頭，你可能誤會了什麼」、「我都沒打開過欸，原來有小彩蛋」。
不過，也有店員直接出面解答「其實是因為外帶杯最好練拉花，因為拉壞了也不會被發現XD而且愛心是基本款啦」、「外帶杯可以練拉花，因為很少客人會打開來看」、「愛心是最簡單的，很多都會拉愛心，你可以跟他說你要葉子或者鬱金香XD」。（編輯：張嘉哲）