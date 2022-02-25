爭鮮隱藏吃法被抖出！老饕「先喊一句」賺到了：店員會給
壽司、生魚片等美食受到不少台灣人的喜愛，近年國內也進駐許多迴轉壽司品牌，並自製各種特殊口味的壽司吸引民眾消費。其中，老字號的爭鮮仍舊是不少人認為CP值最高的迴轉壽司，而近日就有網友分享自己去吃爭鮮時，一坐下就先向店員要求要黑糖包，其用途引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 07:26:07
原PO在Tik Tok貼文指出「你不知道的爭鮮隱藏搭配，你們有沒有跟店員要過黑糖包呢？」只見貼出的影片，原PO一坐下來就先跟店員開口要了一個甜點奶酪的黑糖包，接著將其倒入熱茶當中，完美比例的黑糖清茶馬上誕生。
貼文一出，網友紛紛回應「還有這招喔」、「免費賺到黑糖包XD那個黑糖包很好吃欸」、「找到同好，我也是每次都這樣喝」、「內行喔！但不是每間店都有提供黑糖包免費拿喔」、「昨天去吃，要了店員沒給，每間店不同」、「我昨天剛吃耶，可惜太晚知道了」。
而也有店員出面回應「基本上都會給啦，不過當下會疑惑一下哈哈哈哈，不過身為員工的我還沒試過，改天可以試看看」、「基本上跟服務生要他們都會給啦，黑糖包很多XD」、「我在爭鮮工作的時候，也看過有人這樣喝」。（編輯：張嘉哲）