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買不到肯德基「1神品項」！他見真相慘崩潰：每天都要吃

▲速食店肯德基在台灣相當受歡迎，時常看到絡繹不絕的排隊人潮。（示意圖／翻攝pixabay）
▲速食店肯德基在台灣相當受歡迎，時常看到絡繹不絕的排隊人潮。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-02-25 08:09:18

速食店肯德基在台灣相當受歡迎，時常看到絡繹不絕的排隊人潮，尤其蛋撻商品更是不少人必買的品項之一，不過卻有網友抱怨，最近都買不到肯德基蛋撻，只能無助地喊：「好崩潰！蛋撻是我每天的精神糧食！」 

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該名網友23日在PTT貼文，他以「真的買不到肯德基蛋撻了」為題，表示之前叫外送XXL套餐時都會有一顆蛋撻，但是近期發現已經沒有了，單點也買不到，讓他崩潰喊：「蛋撻是我每天的精神糧食QQ！」 

▲一名網友在PTT發文詢問「肯德基蛋塔哪個口味最好吃」，貼文一出，網友們直指「原味」，再揭1銷魂吃法。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友抱怨，最近都買不到肯德基蛋撻。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，網友紛紛留言，「每天吃也太厲害了」、「自己做啊！自立自強」、「昨天才和兒子吃一盒」、「前天才吃得XL套餐，有蛋撻啊」、「上禮拜吃明明就有」、「蛋撻好吃耶唉」、「昨天用肯德基自己的平台叫 XL套餐，有蛋撻欸」。 

也有網友表示能夠體諒，「連連鎖餐廳都能缺蛋…」、「蛋是真的缺啊」、「一般人需要的蛋量誰能跟KFC比？肯德基不是只需要一兩盒就沒問題了欸」、「蛋單價現在太高」。 

事實上， 《NOWnews》記者日前實際前往肯德基點餐，發現櫃檯確實有貼公告，上頭指出「近期因市場蛋撻蛋液供應量不足，蛋撻部分優惠品項暫時停止銷售；單點蛋撻及禮盒、XL重量級套餐內蛋撻正常供應，不便之處敬請見諒，感謝消費者的支持」。（編輯：賴禹妡） 

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