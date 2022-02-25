早餐店賣最好是什麼？魔王大冰奶只排第二 冠軍超意外
人家總說「一日之計在於晨」，美好的一天就從好好吃一頓豐富的早餐開始，而早餐店品項這麼多，你知道大家最愛的是什麼食物嗎？近日，就有一名早餐店員工出面分享自己工作日常，透露其早餐店的內幕，結果意外引起大家透露最愛的早餐店品項，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 09:06:59
一名擁有2年經歷的早餐店員工在「Dcard」貼文，分享早餐店上班的神秘故事，包括「早餐店的大冰奶每次都有人喝完會烙賽，但還是有人每天都會喝上一杯；另外巧克力吐司有些店家只會塗一點點或者塗半邊，但我基本上就是兩邊都給他塗爆；沒有油炸鍋的早餐店，炸物都會用煎的，兩種口感真的差很多；阿姨們的記憶的真的超強，就算大爆滿還是都能記住，但也有段數不足的阿姨，讓你回家後發現少一樣東西的啦XD」。
結果貼文一出，吸引不少人點出自己熱愛的早餐店品項，其中人氣超夯的大冰奶只排第二名，獲得網友600多讚「早餐店的大冰奶真的讚」、「早餐店沒奶茶就沒靈魂」、「一杯好的大冰奶可以看出早餐店功力」、「早餐店奶茶！喝了從來不會拉肚子的我！」、「早餐店奶茶真的很好喝，我也是不會拉肚子的」。
而第一名則是主打便宜又吃得飽的巧克力吐司，獲得上千網友按讚認同「分享好有趣，那個巧克力吐司真的是我的最愛」、「好想吃巧克力吐司」、「巧克力吐司真的是我去早餐店必點的東西」、「每次早餐必點巧克力吐司+1」、「會把巧克力吐司塗好塗滿的根本極品店員」、「巧克力吐司塗成你那樣我真的會愛死.....好好吃，早餐店最好吃的東西」。
而原PO也感嘆「20年前身在天龍國國小的我，原味蛋餅或是烤煎蛋吐司都只要15元，但現在根本沒這價格了，都是瘋狂漲價」，讓不少網友也認同「還是比較喜歡傳統早餐店....出餐速度快又便宜」、「連鎖早餐店越來越多就越賣越貴」、「真的漲價漲的很誇張，我家這邊果醬吐司就要25了」。（編輯：張嘉哲）