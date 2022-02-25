世界失去台積電會怎樣？內行抖嚴重後果：比少了蘋果還慘
半導體龍頭「台積電」營運據點遍及全球，被不少人稱作台灣之光，近日就有網友好奇，若是世界上少了台積電會有什麼影響？貼文曝光後立即引起熱議，有網友留言預測後果：「晶片短缺會很慘，各國工業會有嚴重影響！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 09:19:06
該名網友昨（24）日在PTT貼文，他以「世界沒了台積電又怎樣」為題，表示若是突然失去台積電，頂多就造不出性能好及功耗低的CPU、GPU而已，「大不了只是大家都回去用10年前效能的產品」，而這些成熟製程隨便一家晶圓廠都擁有技術可以自己生產，似乎是沒什麼影響，因此直言：「世界沒了台積電又怎樣，一樣歌舞昇平過日子。」
貼文一出，網友紛紛留言，「本來就沒有不可取代，但要看能承受多久」、「世上沒超越不了的技術」、「別人也不是做不出來，良率低而已」、「說真的不會怎樣，有點不方便而已」、「不會怎樣，因為大家都缺那就沒差」、「影響會有，但遲早恢復原狀」。
也有網友不認同原PO觀點，「現在產能都不足了，沒有台積電，一堆公司出不了貨」、「認真說，世界少了台積比少了蘋果還慘」、「美國最重要的科技公司哪個沒跟台積電合作」、「你看太淺了吧，晶片沒有是連鎖反應整個產業鏈都會不能運作，金融業錢也會卡死，不是這麼簡單不要用新產品就好，影響整個交貨可是兩三個月」、「晶片短缺會很慘，各國工業會有嚴重影響」。（編輯：賴禹妡）