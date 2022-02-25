面試必問「現在薪水多少」！正解一堆人回錯：不知道虧大

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而所謂的reference check簡單來說，就是雇主會向求職者過去共事的對象諮詢，確認其求職者所提供的資訊是否吻合，在台灣常常使用履歷查核的就包括媒體業、外商、公關業、科技業等等，常常有人高報薪資或者假冒工作表現等等，因此在最後一階段履歷查核時就慘遭刷掉。
「接著，面試過程一律只要談預期薪資就好，千萬不要透露現職薪資，如果真的要講，就講市場價格大概是落在A~B的區間，當然有超蠢的HR會說這是公司內部流程規定，那你就直接回應『要到最後錄取的履歷查核階段再提供』，不要在面試時就透露自己的現職薪資給公司知道，當然還是會有更盧的HR會追問，可以直接回應『應該著重在能力的適合度』通常就不會繼續問下去了！」
原PO透露「而假如有HR直接開大招說『提供現職薪資』是公司流程，那麼這個絕對到達不了你的預期薪資，你要是定力不夠給了，對面試完全沒有幫助，是賠了夫人又折兵；如果他沒得到現職薪資答案，又願意繼續聊下去，那就是reference check之後再給就可以了，其實確認現職薪資沒什麼，主要是預期薪資他聽了都給不了，那還聽什麼現職薪資？」
貼文曝光後，網友紛紛大推表示「真的一堆HR在試探人家目前薪資......又不錄取真的很XX」、「不透露目前薪資+1！不要讓自己掉價」、「很多人一股腦就直接講出來啊，人家知道你的底線在哪，自然也不會讓你多好談薪水，很受用的資訊！」、「推，我自己是回覆『現職薪資跟現在職務內容薪資有關嗎？』薪資給付應該是對職務內容，以及貴公司的核薪標準，請以市場行情及貴公司標準來參考，通常HR也會接受」、「大推欸，不高報是資本的，也不要輕易掀現職薪資底牌，不然真的會被吃死死」。（編輯：張嘉哲）