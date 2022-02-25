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面試必問「現在薪水多少」！正解一堆人回錯：不知道虧大

▲求職的人都知道，面試是錄取工作最重要的環節之一，往往一個閃神或者不注意，到手的工作可能就溜掉。（圖／取自pexels）
▲求職的人都知道，面試是錄取工作最重要的環節之一，往往一個閃神或者不注意，到手的工作可能就溜掉。（圖／取自pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-02-25 09:52:59

求職的人都知道，面試是錄取工作最重要的環節之一，往往一個閃神或者不注意，到手的工作可能就溜掉，因此從進公司甚至到結束，每一刻都必須注意自己的言行舉止以及應答。而近日，就有內行網友分享面試常會被問到「上份工作薪水」問題時，應該如何正確的應答，貼文引爆熱議。

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原PO在PTT貼文指出「這是以我個人將近400個樣本數的經驗來分享，不保證生存者偏差或者樣本偏誤存在，但至少是一個小樣本的統計，一般我們面試被問到上份工作薪水時，個人建議不要高報薪資，因為我之前負責招募的時候，發現高報薪資真的很蠢，到時候因為reference check（履歷查核）被發現就是找自己麻煩，你什麼都盡善盡美，卻在最後一關沒過關，這是何必呢？」

而所謂的reference check簡單來說，就是雇主會向求職者過去共事的對象諮詢，確認其求職者所提供的資訊是否吻合，在台灣常常使用履歷查核的就包括媒體業、外商、公關業、科技業等等，常常有人高報薪資或者假冒工作表現等等，因此在最後一階段履歷查核時就慘遭刷掉。

▲原PO表示自己最近和公司提離職，豈料總經理竟回「1句話」，貼文一出，全場尷尬直呼「你虧大了」。（示意圖／取自pixabay）
▲一名資深的人資分享面試技巧，透露不應該高報工作薪資，也不要在面試立刻透露「現職薪資」。（示意圖／取自pixabay）
「接著，面試過程一律只要談預期薪資就好，千萬不要透露現職薪資，如果真的要講，就講市場價格大概是落在A~B的區間，當然有超蠢的HR會說這是公司內部流程規定，那你就直接回應『要到最後錄取的履歷查核階段再提供』，不要在面試時就透露自己的現職薪資給公司知道，當然還是會有更盧的HR會追問，可以直接回應『應該著重在能力的適合度』通常就不會繼續問下去了！」

原PO透露「而假如有HR直接開大招說『提供現職薪資』是公司流程，那麼這個絕對到達不了你的預期薪資，你要是定力不夠給了，對面試完全沒有幫助，是賠了夫人又折兵；如果他沒得到現職薪資答案，又願意繼續聊下去，那就是reference check之後再給就可以了，其實確認現職薪資沒什麼，主要是預期薪資他聽了都給不了，那還聽什麼現職薪資？」

貼文曝光後，網友紛紛大推表示「真的一堆HR在試探人家目前薪資......又不錄取真的很XX」、「不透露目前薪資+1！不要讓自己掉價」、「很多人一股腦就直接講出來啊，人家知道你的底線在哪，自然也不會讓你多好談薪水，很受用的資訊！」、「推，我自己是回覆『現職薪資跟現在職務內容薪資有關嗎？』薪資給付應該是對職務內容，以及貴公司的核薪標準，請以市場行情及貴公司標準來參考，通常HR也會接受」、「大推欸，不高報是資本的，也不要輕易掀現職薪資底牌，不然真的會被吃死死」。（編輯：張嘉哲）

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