衝全家買蕃薯卻臉綠！「內容物」眾人一看反讚：你賺翻了
台灣便利商店眾多，密度更是世界排名第二，相當方便，其中又以7-11、全家、OK和萊爾富最廣為人知；對此，就有網友日前到全家買蕃薯，豈料回家打開發現竟然不小心裝到「石頭」，讓他超傻眼，貼文一出，網友反讚「賺翻了」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 10:25:26
該名網友在PTT以「買全家蕃薯 裝到石頭」為題發文，表示他前幾天到全家超商買了蕃薯，但回家才發現裡面有石頭，應該是在夾蕃薯時，沒注意到石頭黏在底下，就這樣直接裝進袋子交給店員秤重。
但原PO除了傻眼以外，也很苦惱「要拿回原店家還嗎？不還會被告偷竊嗎，還是稱重的時候一起算進去，所以算是買斷嗎？有人有類似經驗嗎？可以告訴我嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「你賺到了，石頭比較貴！」、「賺爛」、「店家：石頭比番薯貴耶，你快還我石頭...QQ」、「感覺石頭比地瓜貴」、「石頭比較貴，把石頭還回去好嗎」、「那石頭很貴，你賺」、「石頭可以放水族箱，好爽」、「全家：乾，石頭怎麼越來越少」。
但也有網友表示，「你已經付錢買石頭了啊，幹嘛還...」、「你秤重的時候有付費... 就當買了石頭」、「那個石頭你已經付錢了啊，不是偷」、「我也不小心夾到過石頭，覺得自己有夠蠢，哈」、「秤重的吧，厲害了，人家花錢買地瓜，你花錢買石頭，懂吃」、「網購這種石頭，100克5元，應該是虧了」、「以稱重來講，石頭比蕃薯貴」。
另外，還有網友分享自身經驗，「番薯流蜜黏到底下石頭一起被夾進紙袋常有，我是有洗好拿回去還啦，店員一點不覺得意外」、「多買幾次就知道要檢查一下，石頭常黏著蕃薯..」、「別笑，真的會沒發現石頭」。（編輯：郭佩蓉）