台灣罐裝咖啡霸主是誰？內行狂搬「2王者」：爆紅到國外
咖啡是不少人熱愛的飲品，不少人除了偏愛超商、超市等推出的咖啡口味，也有人喜愛可以存放較久的罐裝咖啡。對此，就有網友好奇詢問「有沒有罐裝咖啡霸主是誰的八卦？」而引來內行們點名2大款。
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 10:56:47
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己平時都會買幾瓶罐裝咖啡放在家中，「沒空去便利超商買的時候就很方便。本來都買伯朗，後來覺得喬亞好喝，偶爾去大賣場買一兩組四罐的」。
原PO坦言，因太過喜愛甚至還直接網購一箱回家，「才喝沒半箱就覺得好膩，又重新去買伯朗一箱。」愛咖啡成癡的他，不禁好奇詢問「大家個人評價的罐裝咖啡霸主是誰？有哪家罐裝咖啡最猛的八卦嗎」。
問題一出，隨即引來鄉民們討論，「咖啡廣場」、「都差不多，糖才是本體」、「喬亞好喝啊，不喝送我」、「我喜歡韋恩，不過伯朗藍山也不錯」、「ucc，電商有時會買一送一」。
其中「伯朗」被最多人點名，「伯朗賣到國外」、「伯朗啊！黑咖啡買一箱」、「伯朗好喝，雖然比較像咖啡味飲料」、「伯朗藍山，在國外看到時有嚇到」、「伯朗要買藍色或咖啡色瓶子的比較好喝」；此外「韋恩」也有許多老饕提及，直言「韋恩，便宜大碗」、「台灣品牌的韋恩真的是最強」。（編輯：陳雅雲）