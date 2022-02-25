小熊軟糖一吃見驚喜！眾全羨翻「從沒看過」：解鎖隱藏版
知名品牌哈瑞寶出產的小熊軟糖不但外型可愛，口味更是香甜，是許多孩子童年的最愛，而近日就有網友表示，她開了一包軟糖來吃，發現除了最經典的小熊造型以外，還有一個兔子模樣的，讓她感到十分驚喜，照片曝光後也引來大批網友羨慕喊：「好好喔，吃好幾包沒遇過」、「快去買樂透」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 11:34:09
該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，她表示在吃小熊軟糖時，發現裡頭「偷渡」了一隻兔子，模樣十分可愛，讓她驚喜直呼：「大家有發現過小熊以外的動物嗎？」
貼文一出，網友們紛紛笑喊，「隱藏版解鎖」、「誤闖產線的小綠兔，太可愛了」、「超棒的～意外驚喜」、「會得到再來一包嗎」、「跑錯棚了」、「小白兔迷路了」、「那應該就是給你的彩蛋」、「真可愛，這樣好像驚喜包」、「好可愛，兔子跳錯棚了」、「怎麼可以吃兔兔」、「躲了個隱藏版欸！超酷」。
也有許多網友羨慕表示，「好幸運噢沒看過兔兔的」、「好好喔，吃好幾包沒遇過」、「快去買樂透」、「下次我要專心吃 一隻一隻看，看能不能也吃到兔子」、「我吃好久也沒發現過」、「吃了N年了，還真沒遇過」、「好驚喜，真的沒看過兔子」。（編輯：賴禹妡）