超商買咖啡「少講一句」她吃虧了！店員承認：別不好意思
台灣超商密集度極高，店內除了販賣多樣化產品和提供便捷服務外，其中咖啡飲品也深受上班族們喜愛。不過，就有女網友至超商購買咖啡時，因少講一句話，讓她最後吃虧離開，隨即引起討論。貼文一出，也有店員現身說法，強調「不用不好意思！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 11:28:29｜2022-02-25 12:28:35
原PO於PTT WomenTalk板上指出，自身某次到超商買咖啡時，店員不小心將飲品做成拿鐵，但她坦言「我沒要求更換，畢竟忙中有誤也是可以體諒的，如果一杯就這樣倒掉，滿浪費的」。不過，遇到這樣的情形，也讓她不免好奇詢問「想問大家，如果店員做錯咖啡，會要求更換嗎？」
問題一出，隨即引來網友們熱烈討論，「如果做到我不喜歡喝的我會請店員重做」、「一定會啊！我又沒講錯，為什麼要懲罰自己喝不是我要的東西」、「趕時間的話不會但會很不爽」、「看心情欸！店員態度好就算了」、「不會，浪費不好」、「錯的又不是我幹嘛承擔浪費食物的精神壓力」。
還有過來人分享類似經歷，「直接換，這東西成本沒多少，而且一般不會倒掉，我公司這邊的有問題時店員都是直接再給一杯」、「碰到的如果弄錯通常會直接重做+1」、「買過2杯一樣，回家打開顏色不同，馬上返回超商請他們處理，店員就重做2杯給我了」。
對此，留言中就有店員現身解釋，「做過小七，現職全家店員，直接跟店員說泡錯了，正常來講店員就是應該重做一杯給你，不用不好意思」。（編輯：陳雅雲）