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cama café也撐不住了！2/26明起漲價：一杯咖啡漲10元

▲老牌cama café也扛不住國際咖啡豆價格攀升，宣布明（26）日起一杯咖啡漲5至10元。（圖／記者張勵德攝）
▲老牌cama café也扛不住國際咖啡豆價格攀升，宣布明（26）日起一杯咖啡漲5至10元。（圖／記者張勵德攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-02-25 11:31:46｜2022-02-25 12:46:11

漲聲再度響起來！繼路易莎在月初喊漲後，創立16年的cama café，今（25）日也宣布，由於近期國際物價膨脹與咖啡產地農收減產，導致咖啡價格飆漲80%，為了維持咖啡品質，明（26）日起濾掛咖啡漲5元，新鮮現烘、冷萃咖啡與精品手沖咖啡系列調升5~10元。

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路易莎月初因應國際咖啡豆價格長期攀升，將精品咖啡、經典義式系列部分品項調漲5元，濾掛品與咖啡豆調漲20元。沒想到漲聲尚未平息，連老牌cama café也撐不住了，官方表示為了維持咖啡品質，不得已於明（26）日起調漲部份品項售價，是近5年來首度調漲，盼消費者體諒。

cama café表示，除鮮萃茶飲全品項維持原價，濾掛咖啡的價格調升5元，新鮮現烘、冷萃咖啡與精品手沖咖啡系列，價格調升5~10元。配合商品價格調整，2月26日至3月1日期間，針對3大最熱賣商品：經典黑咖啡、經典拿鐵、特調咖啡，祭出大杯8.8折優惠。

▲為緩衝漲價反彈聲浪，cama café針對店內三大熱賣單品祭出限時8.8折優惠。（圖／cama café提供）
▲為緩衝漲價反彈聲浪，cama café針對店內三大熱賣單品祭出限時8.8折優惠。（圖／cama café提供）
cama café也特地寫了一封信給消費者，交待漲價決定緣由，內容提到這是「10年來對咖啡產業最嚴苛的考驗」，通貨膨脹與極端氣候構築的風暴，掀起咖啡農作價格飆漲80%的大浪，始終未降溫的新慣疫情，也造成勞力不足，從咖啡豆採收、產地處理到國際貨運塞港，導致創紀錄的全球咖啡豆短缺。

品牌生豆進貨價格自2021年起飆漲約60%，連同其他銷售必需品，例如紙杯、塑膠製品等成本，漲幅也達到30%，「cama甚至在一年內接獲3次廠商漲價公告」。cama café表示，面臨成本膨脹，實屬相當無奈，為了維持品質，故提出部分品項售價調整。

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