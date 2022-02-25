擺脫疫情陰霾！越南、泰國經濟復甦 台商營運可望看好
台灣經濟研究院25日指出，近期東南亞新冠疫情染疫人數雖然激增，但死亡率低，在越南製造業、泰國觀光業復甦的帶動下，今年台商在東南亞的營運有望較去年好轉。
記者李澍/綜合報導
2022-02-25 13:27:15
台經院今日舉辦2月景氣記者會。景氣預測中心主任孫明德受訪時表示，去年下半年，東南亞受到疫情衝擊，馬來西亞5月疫情嚴峻，8月則變成越南最為嚴重，不僅供應鏈停擺，也影響到當地台商的生產，部分越南訂單如紡織業就轉單到中國去製造；而中國在去年5月受惠於印度轉單，8月再得越南轉單，使得中國製造業當時非常暢望，反觀東南亞則相對疲弱。
不過，今年情況有所反轉，孫明德指出，近期東南亞經濟重啟，而中國包括蘇州、西安反倒出現新一波疫情，之前轉出的訂單又回到越南；對越南來說，疫情後逐步復甦，泰國觀光業從去年9月也逐步開放，這將有利於東南亞台商的營運。
至於台灣半導體、電子產業在東南亞發展前景，孫明德表示，東南亞本來就有電子供應鏈，比如馬來西亞、新加坡的半導體產業，而台商如金仁寶、台達電也有在當地佈局；至於泰國則有汽車供應鏈，尤其，近期鴻海致力發展電動車，當地的電動車聚落也可能形成。
不過，東南亞國家民情地貌多樣，孫明德提醒，東南亞國家宗教習俗、語言各異，有的排華、有的與中國接近，台積電近期招募政治經濟學博士就是為了因應複雜的地緣政經情勢；他表示，大企業不需太過擔心，但中小企業就要非常謹慎。