主婦逛全聯巧遇「男神」！4千人暴動狂喊恭喜：有夠幸福
近期北部頻頻鬧蛋荒，許多民眾都抱怨買不到雞蛋，對此就有一名網友透露，她日前去全聯時巧運了「男神」，原來這名男神真實身份就是正在補貨的蛋商，幸運遭遇也讓千名網友羨慕喊：「真的！現在是能遇到蛋商補蛋是最幸福的一瞬間！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 12:10:18
該名網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」中貼文，表示近期在全聯都買不到雞蛋，歷經幾次撲空，果不其然她這次還是沒有看到雞蛋的身影，因此失落地去別的區域逛逛，過了一陣子，她又晃回雞蛋區，竟然遇到正在補貨的蛋商，「歐牟！好閃！這個男人怎會散發著光芒、走路有風還自帶BGM…莫非是男神？」而原PO也高興地立刻拿起一盒雞蛋，嗨喊：「阿母，我出運了！竟然在全聯巧遇男神！」
貼文一出，不少網友十分感同身受，「真的！現在是能遇到蛋商補蛋是最幸福的一瞬間」、「這樣可遇不可求，恭喜樓主」、「仔細看內文才發現是蛋商，那真的是男神」、「在這非常時期，買到雞蛋都慶幸自己，有幸運之神眷顧才能買到」、「感覺蛋商會覺得背後燙燙的，因為太多人用炙熱的眼光看著他」、「我也想遇到雞蛋男神」、「今天也幸運的遇到正在補蛋」、「送蛋的男人最帥氣」。
也有網友提供買蛋小撇步，「建議你大約早上九點去應該買得到蛋～分享最近2次這個時間去都遇到正在補貨哦」、「可以去雜糧行或米店看看，我家附近米店目前都很穩定供貨」、「早一點去市場買，基本上都買的到」、「傳統市場很多雞蛋很好買的，我都是假日的8～9點去的」、「可以問店員雞蛋大約幾點進貨，這樣就比較容易買到雞蛋了」。（編輯：賴禹妡）