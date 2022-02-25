雨終於停了！汐止人感動朝聖「珍貴景象」：比上帝還稀有
隨著大陸冷氣團減弱，台南以北地區也終於停止連續好幾天的雨勢，各地也都出現睽違已久的陽光。今（25）日就有住在汐止的網友，忍不住拍下外頭天氣狀況，揪大家一同朝聖，也讓許多當地人非常感動。
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 12:43:47
有民眾在臉書「汐止集團」中PO文高喊，「老婆！快跟牛魔王出來看上帝！不是！是看太陽！」接著打了好幾個「嗚…」來表達此刻感動的情緒，原來是下了好久的雨，今天終於出現陽光了，難怪會讓原PO忍不住揪團朝聖。
當地人紛紛直呼，「真的！終於！」「今早看到太陽真是港動極了」、「你各位啊！沒事不要洗車啊」、「我們終於可以出關了」、「在汐止，太陽比上帝還稀有」、「我默默對著天空流下一滴淚」。
據中央氣象局官網表示，今天水氣再進一步減少，僅迎風面的北部、東半部雲量仍多，東半部地區及北部山區偶有局部、零星的降雨，其他地方可見到陽光，為晴到多雲的天氣，在溫度反映上也明顯回升，普遍可以回升到20度以上，但清晨低溫方面各地仍偏冷，西半部及東北部為12到14度，花東為15、16度，大家上午出門還是要注意做好保暖。
不過，氣象局也預報，下周二、下周三（3/1~3/2），北部以及東半部又要轉為有雨天氣，會有局部短暫雨發生，提醒民眾好好把握228連假好天氣。（編輯：詹鎰睿）