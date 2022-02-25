全聯「多送1根」女心動秒結帳！婆媽一看全淪陷：會愛上
近年來知名超市「全聯福利中心」搖身一變成為連鎖超市霸主，因店內總是擺滿琳瑯滿目的商品，且常祭出價格優惠，而深受不少婆媽喜愛。對此，就有一名女網友逛全聯時，意外發現抹茶粉「多送1根」，讓她馬上心動結帳，甚至好奇詢問「有人跟我一樣會因為贈品而突然失心瘋嗎？」
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 12:27:04
原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上分享，好奇詢問「有人跟我一樣會因為贈品而突然失心瘋嗎？」她透露逛超市時，意外看到一包抹茶粉附上一支木湯匙當贈品，讓她當場看了心花怒放，不禁失手帶走一包。
自己意外失心瘋的舉動，也讓她忍不住自嘲「為了拿贈品不小心買了一包抹茶粉，還好效期還可以XD」；文末她也緊急求助「跪求大家推薦，還有什麼可以快速消化抹茶粉的方法」。
貼文一出，隨即引來婆媽們有感而發，「我也會失心瘋！這木湯匙我喜歡」、「哈哈，我跟你一樣會為了喜歡的贈品而多買，重點是我買的超市還會送折扣金15％無期限使用」、「那支木湯匙比較吸引我，會愛上」、「我也想要木湯匙」、「會！但會理性的又放回去！抹茶真的大不愛」。
此外，也有內行人分享食用妙招，直言「我夏天都買養樂多加進去（綠茶養樂多），冬天加熱牛奶（抹茶拿鐵）」、「每天吃飯配熱抹茶一下子就喝完了」、「大部分加牛奶的點心+抹茶應該都不錯」、「做甜點、糖果、餅乾都很好用」、「直接泡茶喝，做饅頭，灑在冰淇淋上面，做巧克力抹茶，果凍，麵條都是不錯的選擇」。（編輯：陳雅雲）