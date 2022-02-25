7-11半夜買咖啡爽到？女結帳驚變半價 內行認「係金A」
台灣咖啡市場龐大，不少人每個早晨都會買杯咖啡醒腦，而由於台灣超商密度極高，因此超商咖啡除了快速方便，相對於連鎖咖啡店的價格更加便宜，成為上班族以及學生的最愛。而近日，就有網友分享自己再買咖啡的時候都會挑半夜時段購買，其原因曝光後，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 13:55:04
原PO在臉書社團「7-11/全家好物分享區」貼文指出「不知道大家會不跟我一樣半夜逛一下7-11APP，有時候就會撿到好康，像是最近咖啡買22送22，有時候有些優惠只有在半夜才買得到，一到早上就會全部搶光，那天跟老公一人搶一組買22送22的，真的撿到便宜，省好多」。
貼文一出，網友紛紛回應「半夜買+1，早上都剩沒多少買不到」、「昨天半夜一點已經跟上了」、「昨天兩點也搶到買22送22！」、「超爽的，之前也是買11送11，也是半夜搶到」、「這種活動都是前幾天好搶，後面沒半夜搶搶不到，因為越來越多人知道，每天有限量組數」、「內行都知道要半夜買啊，早上太多人了，每天有限量」、「以前推過好幾次五折的了，真的要半夜搶，我買到好幾次，超爽」。
事實上，日前由於是2022/2/22日，被譽為是充滿愛的一天，7-11就推出美式咖啡「買22杯送22杯」的活動，從22日起到28日舉辦活動，換算下來一杯僅需22元，直接下殺5折，但每天有限量組數，並不是有下載APP的人都能夠買到，《NOWnews》記者於截稿前至APP查看，25日「買22送22」的活動組數已經全數賣光，目前還剩下「濃萃拿鐵買22送11」以及連假限定的「買3送1」活動，愛喝咖啡的民眾，剩下3天活動可以半夜查看APP，說不定就能撿到超便宜的優惠咖啡哦！（編輯：張嘉哲）