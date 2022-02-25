LINE鈴聲可換了！「神招」媽打來變泫雅 iPhone終於得救
LINE在台灣深受許多用戶使用，因為其免費能傳訊息又能通話等功能，成為時下聯繫親友最佳工具，不過你是否發現，每次只要有人用LINE打給你的時候，總是都是一成不變的鈴聲，聽久了也覺得沒新鮮感呢？近日，就有網友分享iPhone也能夠換LINE的鈴聲，只要設定好歌曲，就能夠讓媽媽打來也能是超夯時下歌曲。
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 16:04:49
一名網友在Tik Tok分享「iPhone換LINE鈴聲」的方法，首先一開始打開LINE，點擊右上角的齒輪，接著移動到「通話」的選項，將「語音通話功能」、「整合iPhone通話功能」以及「整合至iPhone通話紀錄」三個功能全部打開。
接著在通話紀錄內找到想要設定的對象之後，點選旁邊出現的「藍色立體i」，點進去之後選「新增聯絡人」，接著移到下面「社群網站個人檔案」這一欄，將原本的選項更改為「Flickr」，接著上滑到鈴聲選項位置，點進去就能夠選擇自己在手機內本身就有的預設鈴聲。
而《NOWnews》記者也實際測試之後發現真的可行，別人用LINE打過來的鈴聲不再是原本聽膩的版本，而是變成自己預設的流行歌曲，超實用技巧讓你老媽打來一秒變泫雅，老爸打來也能是周興哲啦！而如果不知道如何設定預設鈴聲的用戶，該Tik Tok帳號也曾經實際教學，透過內建APP直接能做自己鈴聲，終於讓iPhone鈴聲荒得救啦！（編輯：張嘉哲）