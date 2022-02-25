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逛好市多蔬果區嚇傻？架上「神秘黑洞」超密集　內行秒懂

▲美式賣場「好市多」近年深受國人喜愛，有網友分享，自己卻被蔬果區水果身上的神秘黑洞嚇一跳。（示意圖／NOWnews資料照）
▲美式賣場「好市多」近年深受國人喜愛，有網友分享，自己卻被蔬果區水果身上的神秘黑洞嚇一跳。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-02-25 15:12:47

知名美式賣場「好市多」近年深受國人喜愛，定期推出的優惠和琳瑯滿目的商品，吸引許多新舊客戶上門，近日網友也分享自身購物經驗，提到在好市多買水果時，被架上某種水果身上的神秘黑洞嚇一跳，內行看完也紛紛給出解答。

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一位男網友在臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》分享一張照片，並表示自己最近到好市多購物，逛到蔬果區想買柳丁時，竟然發現許多柳丁的頂端都有「一個洞」，立馬好奇的買回家拍照詢問「好市多的香吉士為什麼每個都有打洞」？

▲（圖／翻攝自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）
▲原PO逛好市多發現許多柳丁的頂端都有一個洞，好奇的拍照詢問「為什麼香吉士每個都有打洞」？（圖／翻攝自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）
貼文一出，許多網友歪樓猜測，「傳說中小精靈戳的嗎」、「讓你手指插進去，更好剝嗎」、「被老鼠咬了嗎」；不過，也有內行一眼就看出，其實這是一個品種名為「臍橙」的果類，「這個肚臍橙哦，洞就是他的肚臍」、「這個是臍橙，很好吃，從小吃到大，皮薄、汁多味香甜」、「傳統市有時會看見」、「凹進去稱為臍橙，凸出來稱為紅柑」

根據農委會資料，「臍橙」果實外表有一處明顯副果突出，形狀宛如若人類的肚臍，所以當地農民稱之為臍橙，目前以臺東縣栽培面積最多；臍橙也因為果實無籽、果肉細緻多汁且香氣濃郁，深受消費者喜愛，有「甜橙中的貴族」美名。（編輯：張志浩） 

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