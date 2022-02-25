特殊紀念版？50元硬幣上印「妮」字 老師傅解答：是真錢
不少店家在進行現金交易時，除了注意金額正確外，也會注意貨幣的真假性，以免誤收假錢，但近日，有網友卻大意收到「特殊硬幣」，那就是在50元硬幣上，印有大大的「妮」字，讓她相當無奈以為收到假錢，但照片經過內行網友細看後則解答，此硬幣應該為真錢。
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 20:30:48
原PO於《爆怨公社》貼出自己收到的50元硬幣，並無奈寫下，「請問到底是誰的阿？害我收到假幣」更搞笑喊話，「哪個妮趕快出來面對！還我50元」，並且她也在文中揪出硬幣的疑點，「這個50塊是2002年製造的，有出這麽久了嗎」。
特殊造型的50元，讓網友紛紛笑回，「妮看看妮」、「妮的！！！」、「定情之物欸」、「它有故事，先聽聽故事」。
實際上現今流通的50元硬幣版本，確實為2002年發行，首發的鑄造年版有91至99年及102至110年。此外，更有曾經從事雷射雕刻的師傅出面回應，「這50是真的啦！」他表示根據專業經驗來看，是先用電腦輸入字體間距，接著將雷射光調整過後，就能打印上去，像是很多家用品、保溫瓶的字體logo都是使用雷射雕刻。
雖然根據《妨害國幣懲治條例》第5條規定，「故意損毀幣券，致不堪行使者，處所損毀幣額五倍以下罰金。」，但若是無意中收到毀損的錢幣，只要仍可辨認真偽，並且經過台銀認定為真錢，就可以在台銀進行更換。（編輯：鍾怡婷）