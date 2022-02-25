露營下雨成災難？內行列「3優點」無敵：遇暴雨也好玩
近年來露營活動越來越熱門，不少營區每到假日更是全部訂滿，但有網友好奇發問，到底露營有何優點？讓大家如此喜歡，尤其在戶外紮營，若是碰上暴雨更成為一場災難，對此，相當喜愛露營的內行網友則出面曝解答。
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 21:17:09
根據網友於PTT以「喜歡露營的原因」為題好奇發問，他表示自己最近收到許多露營邀約，但自己參加過幾次後，雖然沒有討厭露營，但也說不上是喜歡，尤其是某次遇上暴雨時，露營現場簡直是一場災難，更讓他當場後悔「為何不好好待在家就好」。
而網友的討論中，最多人喜愛的優點為放鬆、美食、美景，「一覺起來就有開闊的山景，有時還有雲海」、「下雨有下雨的樂趣，喜歡起焚火台野炊烤肉燒木頭，不去露營區，現在還有哪裡可以起明火呢？」、「去露營就是發呆、放空、吃、呼吸、散步」、「喜歡和朋友在晚上聊天的時光」、「跟朋友一起自由無拘束的感覺」。
但也有不少人體會不到露營的樂趣，「我也不懂，所以沒露過」、「無聊，爬高山比較爽」、「不懂+1」、「除了「極少數」真的熱愛大自然的人，絕大部分人都只是當有錢有閒的一種交際方式」。（編輯：鍾怡婷）