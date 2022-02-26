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228連假好天氣！北、東部有短暫雨　下週再迎一波東北風

▲228連假天氣晴朗。（圖／NOWnews資料照片）
▲228連假天氣晴朗。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-02-26 06:34:27

中央氣象局指出，今（26）日因為輻射冷卻效應影響，清晨中南部地區天氣較冷，日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨，北部地區有零星短暫雨。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，截至5：03各地區平地最低氣溫為：北部(新北新店區)11.9度，中部(南投中寮鄉)的13.0度，南部(台南後壁區)13.2度，東部(花蓮壽豐鄉)11.6度；台北(大安區)12.8度；今日各地氣溫：北部12至24度，中部13至26度，南部13至27度，東部12至26度。

吳德榮說，最新(25日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至下週二（1日）各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率；天氣舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大，西半部清晨易有「輻射霧」出現，注意行車安全，下週（27）日東北風雖略增強，但強度微弱，僅北海岸雲量略增，其他各地沒有變化。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週三（2日）另一小股東北風，冷空氣很弱，迎風面大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，氣溫稍降；下週四、五（3、4日）東北風減弱，北台灣天氣好轉，氣溫回升；下週三至週五，其他各地持續為晴朗穩定，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣；西半部清晨易有「輻射霧」發生，注意行車安全。（編輯：孫唯容）

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