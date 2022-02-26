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正忠排骨飯怎吃內行？老饕進門狂掃「神配菜」：完勝白飯

▲便當是許多上班族、學生的正餐選擇，有網友也分享，他到「正忠排骨飯」都會狂點某樣神級配菜。（圖／翻攝自正忠排骨飯-新莊店臉書粉專）
▲便當是許多上班族、學生的正餐選擇，有網友也分享，他到「正忠排骨飯」都會狂點某樣神級配菜。（圖／翻攝自正忠排骨飯-新莊店臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

2022-02-26 10:01:56

便當在現今步調快速的社會環境中，是許多上班族、學生的正餐熱門選擇，對此有老饕也分享，自己在吃連鎖品牌「正忠排骨飯」時，除了主餐外，配餐永遠只會點一個「神物」，吃起來比白飯還滿足，網友看了紛紛大讚「狠角色」。

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一名網友在臉書社團《爆廢公社》發文分享，某天他打算幫朋友買正忠排骨飯，對方表明，主餐要吃燒雞腿，並接著強調，「三格配菜都要冬粉」，此時原PO被嚇了一跳，便好奇詢問「飯也是嗎」？沒想到朋友瞬間回覆「可以的話飯也換成冬粉，哈哈」。

最後，原PO點餐時順利完成任務，成功將4個格子都放滿冬粉，再將燒雞腿壓上，且價錢一樣，並表示「這是我第一次這樣要求店家，不知道明天店家會不會一堆換冬粉的客人」？

▲（圖／翻攝自爆廢公社）
▲原PO分享，朋友要求將便當內的飯、配菜都換成冬粉，許多老饕紛紛喊讚。（圖／翻攝自爆廢公社）
貼文一出，許多網友紛紛留言「真的懂吃，有夠狠」、「原來可以飯換冬粉！我下次也要這樣」、「午餐就決定是它了」；此外，也有老饕們表示「終於找到同好了」、「冬粉成本低，老闆應該會很爽」、「我也超愛冬粉，哪天瘋掉可能會把雞腿也換成冬粉」、「冬粉炒的夠味，真的很下飯」。

不過，也有網友抱持不同的意見，直言「這樣吃對身體可能不太好」、「沒辦法接受耶，好單調」、「感覺太鹹了我無法」、「冬粉還是要配飯比較吃的下肚」。（編輯：張志浩） 

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