正忠排骨飯怎吃內行？老饕進門狂掃「神配菜」：完勝白飯
便當在現今步調快速的社會環境中，是許多上班族、學生的正餐熱門選擇，對此有老饕也分享，自己在吃連鎖品牌「正忠排骨飯」時，除了主餐外，配餐永遠只會點一個「神物」，吃起來比白飯還滿足，網友看了紛紛大讚「狠角色」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-26 10:01:56
一名網友在臉書社團《爆廢公社》發文分享，某天他打算幫朋友買正忠排骨飯，對方表明，主餐要吃燒雞腿，並接著強調，「三格配菜都要冬粉」，此時原PO被嚇了一跳，便好奇詢問「飯也是嗎」？沒想到朋友瞬間回覆「可以的話飯也換成冬粉，哈哈」。
最後，原PO點餐時順利完成任務，成功將4個格子都放滿冬粉，再將燒雞腿壓上，且價錢一樣，並表示「這是我第一次這樣要求店家，不知道明天店家會不會一堆換冬粉的客人」？
貼文一出，許多網友紛紛留言「真的懂吃，有夠狠」、「原來可以飯換冬粉！我下次也要這樣」、「午餐就決定是它了」；此外，也有老饕們表示「終於找到同好了」、「冬粉成本低，老闆應該會很爽」、「我也超愛冬粉，哪天瘋掉可能會把雞腿也換成冬粉」、「冬粉炒的夠味，真的很下飯」。
不過，也有網友抱持不同的意見，直言「這樣吃對身體可能不太好」、「沒辦法接受耶，好單調」、「感覺太鹹了我無法」、「冬粉還是要配飯比較吃的下肚」。（編輯：張志浩）