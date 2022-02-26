7-11「冷門買法」躲超久！老顧客不藏了：店員絕對答應
台灣便利商店密集度高，其中台灣又以7-11、全家、萊爾富、OK四大超商為主，而每家因各自不同的特色和優點，讓消費者們願意前往光顧。不過，近日就有網友分享7-11的「冷門買法」，而引起過來人現身大讚「店員絕對會答應！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-26 11:14:17
原PO於PTT上發文，表示最近在7-11意外發現相當喜愛的冰品，「一直以為是期間限定買不到了，馬上詢問我家附近兩間7-11確定都沒有進」，讓他無奈詢問「請問可以跟門市訂購嗎？謝謝！」
問題一出，隨即引來網友們解答，「問店員，有時候店員不敢答應，如果遇到比較資深（負責叫貨的）就有機會，但如果該店被放鳥過通常就比較困難XD」、「進你家附近的分店群組，然後詢問店長是否可訂」、「一間不行就問別間，一定有願意給訂的」、「直接問店員阿，大部分都滿願意幫忙訂購」。
甚至有行家祭出妙招，直言「你可以先付錢，店長絕對會讓你訂」、「買整組，先付，另外建議留姓名跟聯絡方式給店家」；還有過來人分享經歷，指出「我訂過很多次訂購商品，有客人買當然幫你訂。不訂可能是該商品在那間銷量不好而已」、「有些店員是說區域限定沒法進貨...」、「遇過店家答應幫叫貨結果叫不到，之後跟客服說請客服幫問的時候才有貨」。（編輯：陳雅雲）