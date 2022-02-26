buffet炸蝦總被掃光？台人揭「血賺理由」認了：沒拿後悔
buffet吃到飽餐廳因供顧客自由選擇餐點，且料理又多樣化，成為不少民眾享用大餐的絕佳地點。不過，就有網友認為台人最愛buffet美食「炸蝦」普通到不行，無奈發文抱怨「炸蝦這套料理是不是很糟蹋蝦子？」而引來老饕打臉揭開美味理由。
編輯中心/綜合報導
2022-02-26 11:41:16
原PO於PTT八卦板上發文，表示最近陪客戶到buffet吃下午茶，當天他馬上爽夾了8隻炸蝦來享用，但他一吃完卻傻眼坦言，「覺得很瞎，炸蝦根本糟蹋蝦子，不像炸雞可以帶出多汁的雞味，炸蝦根本沒什麼蝦味，都在吃麵衣，海鮮味都不見了」，讓他無奈詢問「炸蝦這套料理是不是很糟蹋蝦子？」
問題一出，引來許多人立馬認同留言，「小時候都覺得炸蝦很高級，結果還是有些很廉價」、「有些很貴的鐵板燒店也炸的很鳥，真心覺得川燙就好吃」、「炸蝦，石鍋拌飯，鼎邊銼，春捲，都是不管我給幾次機會，都還是不知道在幹嘛的食物」、「真的，蝦子本身就沒多粗，還炸真的普到不行」。
但也有老饕反駁大讚，「那是你沒吃過厲害的天婦羅，蝦子多汁」、「日式吃法，夠頂啊！沒特別去拿會後悔耶」、「哪會！炸蝦很好吃，也很蝦味啊」、「日本炸串薄麵衣還是不錯的」、「是廚師的問題，日本的天婦羅炸蝦都能拿到米其林一星、二星了」、「配上醬汁根本妙不可言==」。
事實上，《NOWnews今日新聞》曾報導《台人吃到飽超愛夾炸蝦？老饕曝「不敗理由」：一定要搶》，就有內行點出台人至吃到飽必夾炸蝦的2大理由，包括「價格」和「常見度」，強調「因為在台灣要吃炸蝦成本偏高」、「在台灣要吃到天婦羅炸蝦不容易啊！其他的到處都有」。（編輯：陳雅雲）