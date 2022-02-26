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全聯地板出現「神秘QR CODE」！他一掃嗨了：竟有這活動

▲全聯近期推出「超級英雄總動員」全店滿額贈活動。（圖／NOWnews資料照片）
▲全聯近期推出「超級英雄總動員」全店滿額贈活動。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-02-26 11:40:52

全聯近期推出「超級英雄總動員」全店滿額贈活動，雖然贈品公仔評價褒貶不一，不過卻有網友發現，另一款AR濾鏡互動遊戲十分有趣，不但能在鏡頭內看到虛擬漫威角色，還能隨意縮放大小、角度，讓不少人驚呼：「好酷喔！這個好玩！」 

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該名網友24日在臉書「我愛全聯-好物老實説」中貼文，他表示去全聯買東西時看到有幾個小孩拿著手機到處拍，原以為是在抓寶可夢，之後才發現原來是全聯新推出的活動，可以透過AR拍攝在畫面中看到漫威角色，讓他興奮喊：「小試身手一下！」 

▲有網友發現，另一款AR濾鏡互動遊戲十分有趣。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）
▲有網友發現，全聯推出的AR濾鏡互動遊戲十分有趣。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）
貼文一出，網友全驚喜直呼，「哈哈哈這樣全聯可以逛超久」、「哇～改天帶孩子去體驗」、「討厭！我剛從全聯回來，忘了玩啦」、「好玩耶！會不會今天一堆人去逛全聯都不是去買東西的」、「好酷喔！這個好玩」、「這個好有趣喔！比那個吸盤好玩多了」、「真的，這個有質感多了」、「上次去看到店員貼在地板上，以為只是要宣傳送贈品而已，原來是可以掃描的啊」。 

原PO也加碼透露玩法，「用手機掃地貼右下角的QR CODE，會動跳到拍照，裡面會出現地貼對應的角色，可以調大小和角度，有經過可以試試看」。（編輯：賴禹妡） 

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