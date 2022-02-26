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油價狂飆！她騎車加油「結帳反少3元」　超爽省錢招曝光

▲有網友發現，她去加油時，最終結帳金額還比加油機上顯示的更便宜。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有網友發現，她去加油時，最終結帳金額還比加油機上顯示的更便宜。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-02-26 12:21:50

油價近期不斷上漲，但卻有網友發現，她去加油時，最終結帳金額還比加油機上顯示的更便宜，讓她十分不解，貼文曝光後，有內行網友立即解答原因：「因為這間中油加油站是加盟的，然後他們加油直接有現金折扣！」 

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該名網友昨（25）日在臉書「爆廢公社」貼文，她表示騎機車去加油時，明明加油機上顯示是82元，付給店員100元，對方卻是找21元，「我正想跟她說找錯錢了，加油員默默的就離開了」，再低頭看發票才知道的確結帳是79元，讓她不解地問：「弱弱的問一下廢友到底為什麼可以節省三塊？」 

▲有網友發現，她去加油時，最終結帳金額還比加油機上顯示的更便宜。（圖／翻攝自爆廢公社）
▲網友明明看到加油機上顯示是82元，低頭看發票卻發現結帳金額是79元。（圖／翻攝自爆廢公社）
貼文一出，網友紛紛留言，「可能是妹子有折價」、「有些加油站有折扣，機台上是公告售價，打出來的發票才是實際折扣後的價格」、「有些加油站會有自己的優惠」、「美女自動打折」、「上次在加盟站加油，因為是刷卡但也是有優惠，就直接給零錢」、「我家附近也有一間，每次說加100，他就加106元」。 

也有網友認為，應該是加盟加油站提供的現金折價，「你的是加盟店嗎？現金降價的」、「中油都有現金折扣，一公升1元到1.5元」、「現金降價嗎？我們都加1000，但店員都幫我們加到1016」、「現金折價吧」、「大多加油有現金折扣價」、「因為這間中油加油站是加盟的，然後他們加油直接有現金折扣」。（編輯：賴禹妡） 

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