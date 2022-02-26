男ATM領錢見5字紙條！下秒「提款卡消失」崩潰：恐怖詛咒
去提款機（ATM）領錢時，最怕遇到的窘況就是機器壞掉，就有一名網友在網路上分享，他去某個提款機領錢時，發現上頭有紙條寫著「不要插壞了」，原以為是要他別把機台弄壞，因此小心翼翼使用，直到提款卡被當場「吞掉」，他才發現原來紙條的意思是「不要插，壞了」，忍不住崩潰喊：「逗點可不可以逗大一點！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-26 12:44:40
該名網友昨（25）日在臉書「爆廢公社公開版」中貼文，他表示去提款機領錢時，發現上頭有一張紙條寫著「不要插壞了」，當時他心裡就想：「誰這麼厲害可以把提款機插壞啦！」
沒想到當原PO小心翼翼地把提款卡插進去後，提款機卻一動也不動，卡也拔不出來，這時再仔細看紙條，才發現上頭寫得是「不要插，壞了」，讓他當場崩潰直呼：「逗點可不可以逗大一點，你逗那麼一小點是誰看的到啦！」
貼文一出，網友全笑翻留言，「寫故障就好了」、「這真的只能給拍拍而已」、「我笑了」、「GG卡片被機器吃掉又要花錢重新辦一張了」、「不爭氣的笑了」、「它都說不要了你還硬插，出不來了吧」、「我還遇過不能打密碼的」、「它要你溫柔點，不要這麼用力」、「會馬上實現的詛咒哈哈哈哈」。（編輯：賴禹妡）