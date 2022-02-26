7-11買咖啡虧大了！「暗黑套路」被抓包　眾愣：很難發現

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貼文一出，網友紛紛回應「其實還是太貴喔，如果現在有活動就買活動的，便宜更多」、「一般來說，如果有在喝入手直接買50送10的，一杯37元」、「當然不划算啊，要買這個不如看看現在推出的訂閱服務 喔」、「習慣喝咖啡的人可以考慮訂閱制，或者在往上杯數購買，但沒認真算的話其實蠻難發現的，單杯價差落在2~10元」、「換算一杯40沒有划算喔，超商第二杯七折常常有，換算下來一杯38塊」、「訂閱制最屌，大杯的一個月20杯715元，一杯35元。」
而事實上，目前7-11的會員APP購買咖啡分為隨行取以及訂閱制兩種，如果是比較常喝咖啡的民眾可以優先選擇訂閱制的，大杯拿鐵一個月20杯只要715元，平均一杯35元左右；但如果改用隨行取購買20杯大杯拿鐵會額外獲得四杯，24杯傯價格為1100元，平均一杯就要45元，兩者就有10元的差距。
另外，由於超商時常推出第二杯七折的活動，如果以原PO的狀況來看，買33杯一杯平均41元，若遇上超商第二杯七折的狀況，到門市購買兩杯，平均一杯只要38元，還比在APP上購買的均價便宜，因此，愛喝超商咖啡的你，下次購買時也能精打細算一番，再決定適合自己的方案哦！（編輯：張嘉哲）