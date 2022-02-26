高雄見「巨無霸香腸」躺路邊！失主現身認領：嚇到大家了
「誰掉了香腸快去來認領哦！」高雄一名網友在網路上貼出照片，裡頭有一支超巨大香腸躺在人行道中間，讓畫面看起來十分怪異，照片曝光後立即引起熱烈討論，讓不少網友笑稱是「在地美食」，而事後也立即出現失主出面認領，並致歉：「鄉親啊是我們香腸世家的哈哈哈！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-26 13:59:39
該名網友在「爆廢公社二館」中貼出一張照片，只見畫面中有一支「巨無霸香腸」躺在人行道中間，長度幾乎和一旁的腳踏車一樣長，上頭還有米色竹籤，非常擬真，讓她笑喊：「誰掉了香腸快去來認領哦！」
貼文一出，網友全被這畫面逗樂，紛紛笑瘋留言，「好大支喔」、「怎麼有點可愛」、「這不是高雄的香腸嗎」、「這支吃完會撐死」、「少了蒜頭」、「我有個大膽的想法」、「快撿起來！三秒內都可以給男朋友吃」、「在地美食」、「坐等蒜頭出現」、「番茄醬一定很大包」、「二姐夫⋯你怎麼了」、「好像P上去的喔」。
而在這之後，也出現「失主」來認領，原來這根巨無霸香腸是來自高雄三多三路的「香腸世家」，老闆在臉書發文解釋，自家員工因為店面放不下香腸，才會先暫放人行道，目前已經載走，「在這裡跟高雄的鄉親朋友們說聲對不起，嚇到你們了！」（編輯：賴禹妡）