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台灣鐵板燒NO.1不是夏慕尼？眾答案超意外：一輩子只吃它

▲鐵板燒因為現炒現吃的特性，民眾只要點選一道主菜，主廚就會現場料理，馬上就能享用美食，深受不少老饕喜愛。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲鐵板燒因為現炒現吃的特性，民眾只要點選一道主菜，主廚就會現場料理，馬上就能享用美食，深受不少老饕喜愛。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-02-26 13:27:36

鐵板燒因為現炒現吃的特性，民眾只要點選一道主菜，主廚就會現場料理，馬上就能享用美食，深受不少老饕喜愛，而談及台灣鐵板燒，品牌多的是，從平價的到高價位的，有連鎖也有獨立開業的，那麼到底哪一間鐵板燒才是台灣人心中最強的呢？近日，就有網友討論「大家最愛的鐵板燒是哪間？」貼文引發熱議。

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原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「近幾年頂級鐵板燒店還蠻夯的，好幾間連鎖的都很不錯，包括像是犇鐵板燒、明水然無菜單鐵板燒、HANA鐵板燒、饗宴鐵板燒等等，好奇問一下大家覺得最推薦的是哪一家」？

▲原PO好奇吃鐵板燒「點什麼主菜」才內行，貼文一出，老饕也指出「2神物」超美味。（示意圖／翻攝photoAC）
▲網友好奇台灣鐵板燒最厲害的是哪間，結果答案出乎意料。（示意圖／翻攝photoAC）
貼文一出，網友紛紛回應「怎麼沒有夏慕尼哈哈」、「夏慕尼算是頂級的鐵板燒了吧，還是不算？貧窮限制了我的想像」、「雖然我覺得夏慕尼很高級了，但跟那些動輒5千、1萬的比起來確實平價」、「犇是真的還不錯吃欸」、「只要去宜蘭，一定吃饗宴」、「犇+1，真的不錯」、「紅花比較Nice吧」。

不過儘管眾多鐵板燒店角逐寶座，最終呼聲最高的竟然是最平價的「大埔鐵板燒」勝出，不少網友透露「還是只能推薦大埔」、「大埔鐵板燒一生推，佛心價格還吃現炒的」、「目前這輩子只吃過大埔而已...」、「大埔鐵板燒才是最推薦的吧，人人都吃過」、「還是覺得大埔鐵板燒最好」、「大埔鐵板燒100多就能吃飽，吃兩份都不貴」。（編輯：張嘉哲）

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