台灣鐵板燒NO.1不是夏慕尼？眾答案超意外：一輩子只吃它
鐵板燒因為現炒現吃的特性，民眾只要點選一道主菜，主廚就會現場料理，馬上就能享用美食，深受不少老饕喜愛，而談及台灣鐵板燒，品牌多的是，從平價的到高價位的，有連鎖也有獨立開業的，那麼到底哪一間鐵板燒才是台灣人心中最強的呢？近日，就有網友討論「大家最愛的鐵板燒是哪間？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-26 13:27:36
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「近幾年頂級鐵板燒店還蠻夯的，好幾間連鎖的都很不錯，包括像是犇鐵板燒、明水然無菜單鐵板燒、HANA鐵板燒、饗宴鐵板燒等等，好奇問一下大家覺得最推薦的是哪一家」？
貼文一出，網友紛紛回應「怎麼沒有夏慕尼哈哈」、「夏慕尼算是頂級的鐵板燒了吧，還是不算？貧窮限制了我的想像」、「雖然我覺得夏慕尼很高級了，但跟那些動輒5千、1萬的比起來確實平價」、「犇是真的還不錯吃欸」、「只要去宜蘭，一定吃饗宴」、「犇+1，真的不錯」、「紅花比較Nice吧」。
不過儘管眾多鐵板燒店角逐寶座，最終呼聲最高的竟然是最平價的「大埔鐵板燒」勝出，不少網友透露「還是只能推薦大埔」、「大埔鐵板燒一生推，佛心價格還吃現炒的」、「目前這輩子只吃過大埔而已...」、「大埔鐵板燒才是最推薦的吧，人人都吃過」、「還是覺得大埔鐵板燒最好」、「大埔鐵板燒100多就能吃飽，吃兩份都不貴」。（編輯：張嘉哲）