分科測驗計算維持前1% 管中閔、台大同表失望與遺憾
大學招生委員會聯合會昨（25）日拍板，今年大學指考轉型的分科測驗，仍維持「前1%」學生平均分數做為計算基準，但主張採「前0.1%」的台大校長管中閔在臉書稱「2022.2.25感到失望、遺憾與可悲」。另外，台大今（26）日也罕見發聲明，表示這讓鑑別度大幅降低，深表失望與遺憾。
記者許家禎/台北報導
2022-02-26 14:21:33
今年大學指考轉型為分科測驗，也從過往百分制改為級分制，大學招聯會昨開會，以10比3票數最後決定分發入學的級距計算基準，維持舊案「前1%」考生平均成績。為此，管中閔於昨日晚間在臉書po文表示「2022.2.25感到失望、遺憾與可悲」雖沒有講明是指哪件事，但引發外界議論。
支持「前0.1%」考生平均成績為計算基準的台大，今日也發聲明表示「前1%」方案將使分科考試鑑別度大幅降低，對108課綱實施後，首屆參與分科測驗考生的權益傷害甚鉅，使大考的公平公正受到質疑，「國立台灣大學深表失望與遺憾。
台大指出，長期以來致力維護多元入學精神，同步維護大學申請入學與考試分發考生的權益，堅持招生的公平、公正與公開之原則不變，未來也將繼續努力，善盡大學社會責任，並為所有108課綱第1屆考生加油打氣。
原本大學招聯會提出將分科測驗級距計算基準由「前1%」考生的平均分數，改為「前0.1%」考生平均分數，如此一來可以增加高分群的鑑別度，國教行動聯盟（國教盟）和台大電資學院院長張耀文也表贊同。但台灣家長教育聯盟（台家盟）和全國家長團體聯盟（全家盟）則擔心，此制度將會使多數考生級分降低，對認真向學的學生並不公平，且頂尖的考生可能也會被排除在滿級分之外。