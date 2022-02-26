面試錄取先別爽！報到信陷阱女臉綠 內行秒懂：最好裝傻
相信求職的大家都知曉「面試」是錄取工作的重要環節，然後面試成功通過之後，接下來就是要走報到的流程，但就有網友分享自己成功錄取之後，人資發給自己的錄取信卻洩露了暗黑秘密，其完整過程引發熱議，不少人直呼「真的還是裝傻」就好。
編輯中心/綜合報導
2022-02-26 14:30:35
原PO在「Dcard」貼文指出「最近剛應徵上一份新的工作，人資說要寄給我offer跟報到事項給我，但是他一共寄了兩封給我，點開兩封都是我的名字沒錯，但仔細一看，其中一封的附件，offer的檔案名稱是別人的，不知道是不是選錯檔案.....那人何時報到跟薪水全部都被我知道了」。
「而且重要的是，不僅職位跟我一樣，薪水也多了我1000元，我不確定是不是同部門還是人家有經驗，所以薪水才高一點，但看到當下就覺得心情有點差，想說期望薪資當初是不是應該要開高一點，而且公司薪資還寫說是密薪制，真的是還蠻尷尬的.....」。
貼文一出，網友紛紛回應「好尷尬.....不過薪資部分別想太多，也許對方有直接相關工作經驗或是什麼的，薪資有相關的計算公式」、「我剛畢業的時候28000，但我同事就是少我1000，整個就超尷尬的」、「學歷及工作經歷本身就會影響薪水啊，就算都是專員這個職位，薪水上也是有差異」、「人資觸犯大忌啊....不應該寄錯的」、「當沒看到吧，不然進去之後多的是方法把你搞死，討論薪水本來就是大忌了， HR犯錯讓妳不小心知道雖然是他的問題，但是有時候適時裝傻會是好方法，未來進去做了能力好也不怕沒機會調薪，沒必要去在意那1000塊起薪」。（編輯：張嘉哲）