俄烏戰爭開打！印度神童3個月前早預言 2危機接著倒數中
印度神童阿南德自從新冠肺炎疫情問世之後，多次預言國際情勢且精準命中，因而聲名大噪，如今俄羅斯與烏克蘭雙方戰火不斷，讓不少翻出阿南德去年11月的預言，透露接下來幾個月內全球將有地緣政治問題產生，再度精準預測成功，25日他也發表最新預言，透露接下來2個危機也會陸續發生，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-26 15:17:23
阿南德去年11月初時就透露，接下來的幾個月，全球地緣政治的動盪必須要做好心理準備，除了中國與印度的緊張關係升溫之外，各國家也恐怕涉略其中，預計2022年3月到4月開始，全球將出現更大量地緣政治的衝突狀況，美國跟中國的關係也會受到影響。
不料，日前烏俄衝突爆發，俄羅斯突然派兵攻打烏克蘭，並向烏克蘭的國防部發射飛彈狂炸，至今已經有超過百人身亡、數百人受傷，引起全球關注，面對兩國衝突升溫，全球經濟也跟著受影響，各國也對俄羅斯的行為做出經濟制裁等政策，與阿南德的預言可以說是不謀而合。
而在25日，阿南德也發表最新談話，內容提到，接下來將遇到兩大危機，分別為更加大量地緣政治衝突以及目前有前所未有的貨幣流通量，所以未來只要一根小小的針就會讓經濟泡沫，尤其在3至4月期間更為嚴峻，而3月16日就是最關鍵的日子，這天以前市場都會有短暫性時間波動，而且帶來的風險極大，但在3月16日後經濟將會有一個重大修正，一切好轉景象都要到5月、6月才能看見曙光。
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