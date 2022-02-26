桃園新增3例本土個案　衛生局提醒連假應注意防疫安全

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針對該案妻（案20484）職場與案子（案20485）所就讀的學校，今（26）日已派醫療團隊完成採檢，職場全數採檢105人，全校師生及家長採檢287人，持續擴大匡列、擴大採檢因應，目前尚待檢驗結果。
衛生局長王文彥提醒，本週末為228和平紀念日連假，各觀光景點應維持人流管控、加強實聯制、體溫監測及清消頻率，民眾外出應遵守各項防疫規範，減少不必要的外出及聚會、維持社交距離、佩戴口罩以及勤洗手等，防疫仍不可鬆懈。
新聞處長詹賀舜表示，今（26）日公布桃園個案案20484之公共場所足跡，包含：2月18日上午曾至平鎮區中豐路「閤家康聯合藥局」及「酷樂莎GUZEI SABAH」；2月19日下午曾至「全聯福利中心平鎮祥安店」；2月20日上午曾至平鎮區自由街「7-11寶麗門市」；2月24日下午曾至平鎮區中豐路「立特佳五金百貨大賣場」；2月25日上午曾至「星巴克楊梅中山門市」。
詹賀舜提醒，市民朋友如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。