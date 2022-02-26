台灣人狂收「烏克蘭徵兵令」！搭飛機還送手槍 真相尷尬
俄羅斯大軍日前攻進烏克蘭，猛烈的攻勢造成當地人民傷亡慘重，多段畫面在網路上瘋傳，而因應局勢，烏克蘭國家邊防局（DPSA）表示，18至60歲間的烏克蘭男性現在都被禁止離開該國，並宣布徵召後備軍人，怎料，烏克蘭徵兵徵到台灣來了？近日，就有不少網友分享自己手機收到詭異簡訊，透露自己通過烏克蘭徵兵資格，要求前往搭機並且會免費配送槍枝，簡訊內容引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-26 15:51:23
一名女網友在「Dcard」貼文指出「我收到來自烏克蘭的徵兵簡訊，這簡訊朋友看到很無言」，只見貼出截圖內容，上頭寫著「尊敬的XX小姐，您已通過烏克蘭傭兵的選拔，請攜帶身分證與護照，2022年2月26日18時前往桃園機場，MU576次航班，為您配送槍枝，帶您前往戰場與俄軍奮戰，再次代表烏克蘭居民歡迎您的到來」接著冒出一長串當地的語言，讓她相當錯愕。
貼文一出，網友紛紛回應「X，我本來沒多理會，沒想到別人也有收到」、「真的覺得這種事一點都不有趣」、「就不要理會就好了，無聊當有趣」、「烏克蘭是真的在戰爭，真的不知道他們這些拿別人痛苦開玩笑的人在想什麼」；另外，也有網友透露「看來我跟你是不同陣營的....我收到俄羅斯的徵兵令＝＝」、「原來大家都有，我的是俄羅斯的」、「真的這種詐騙覺得不有趣，把別人的痛苦當成快樂，有同情心嗎」。
而《NOWnews》記者實際查詢中國東方航空「MU576次航班」，發現今日根本沒有此航班，該簡訊既沒有要求提供個人資料，也沒有任何連結，背後用意讓人摸不著頭緒，有收到的民眾不要過度恐慌，也不要隨意回播電話，以防個人資料外洩。（編輯：張嘉哲）