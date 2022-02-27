福島食品不等於核食！顏宗海教你分辨　「這樣選」就安心

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目前國際主要檢測的項目為碘131、鍶90、銫134及銫137，核災後污染放射值會持續釋放，碘131半衰期8天、銫134為2年，其中鍶90有29年，銫137半衰期更是長達30年，雖然福島核災距今已逾11年，但鍶90和銫137半衰期長，可能還有隱憂，對於大眾來說，不希望吃下肚的食物，還會殘留的有害物質。
政府宣布執行三大措施，首先部分高輻射危險食品仍然禁止進口， 其次對於可進口食品將逐批檢驗，第三須檢具輻射證明及產地雙證明。顏宗海醫師進一步說明，政府對於進口不同食品，有不同的輻射殘留標準進行把關，如果已經檢驗可進口的食品，民眾應該是可以安心食用。「福島食物」並不等於「核食」，不應混為ㄧ談，並不是所有的食品都會被輻射污染，政府開放後應該進行「風險評估、風險溝通、風險管理」。政府對於該地區評估進口後，需要對民眾有疑慮的食品進行說明溝通，並宣布該產品後續管理。
顏宗海強調，如果政府有「確實」把關，應不致於會有誤食核食的情況。
如果吃到核食該怎麼辦？
如果真的吃到還存有鍶90等輻射物的食物，顏宗海建議，攝取一些鈣片有助於減少身體對於鍶90的吸收，而銫137的食物則容易存在肉類，可以吃含有鉀離子的新鮮蔬菜，藉此減少身體對於銫137的吸收量。「事後補救只是治標不治本，最重要還是要依靠政府嚴格確實的檢驗把關，如果真的有所疑慮，還是選購本土食品蔬菜為優先。」