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福島食品不等於核食！顏宗海教你分辨　「這樣選」就安心

▲如果對於日本福島食品有所疑慮，選購台灣在地食材會更安心。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲如果對於日本福島食品有所疑慮，選購台灣在地食材會更安心。（圖／記者劉雅文拍攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-02-27 13:40:25｜2022-02-27 13:42:03

2011年3月11日本東北地區發生大地震，引發的海嘯造成了嚴重「福島核災」，包含台灣在內許多國家也在核災發生後立即禁止日本福島周邊食品。時隔11年，日前行政院宣布將鬆綁日本食品管制措施，此舉掀起民眾對於食安的危機意識，深怕將核食吃進肚？長庚大學臨床毒物科顏宗海醫師認為，如果有所擔憂，不如就選擇在地食材，更無顧慮。

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▲漢肺炎疫情影響，餐廳生意滑落，連帶影響菜價，北斗鎮劉姓菜農乾脆開放菜園，供民眾現場採摘，一顆高麗菜只要10元。（圖／記者陳雅芳攝，2020.03.15）
▲在地食材會是放心的選擇。（圖／記者陳雅芳攝，2020.03.15）
對於政府開放福島食品措施，顏宗海醫師指出，民眾會對福島食品有所擔憂，主要原因在於，當時輻射外洩可能污染當地的產品，如果吃下核食，對於身體危害甚巨，容易引發癌症。

目前國際主要檢測的項目為碘131、鍶90、銫134及銫137，核災後污染放射值會持續釋放，碘131半衰期8天、銫134為2年，其中鍶90有29年，銫137半衰期更是長達30年，雖然福島核災距今已逾11年，但鍶90和銫137半衰期長，可能還有隱憂，對於大眾來說，不希望吃下肚的食物，還會殘留的有害物質。

政府宣布執行三大措施，首先部分高輻射危險食品仍然禁止進口， 其次對於可進口食品將逐批檢驗，第三須檢具輻射證明及產地雙證明。顏宗海醫師進一步說明，政府對於進口不同食品，有不同的輻射殘留標準進行把關，如果已經檢驗可進口的食品，民眾應該是可以安心食用。「福島食物」並不等於「核食」，不應混為ㄧ談，並不是所有的食品都會被輻射污染，政府開放後應該進行「風險評估、風險溝通、風險管理」。政府對於該地區評估進口後，需要對民眾有疑慮的食品進行說明溝通，並宣布該產品後續管理。

顏宗海強調，如果政府有「確實」把關，應不致於會有誤食核食的情況。

如果吃到核食該怎麼辦？

如果真的吃到還存有鍶90等輻射物的食物，顏宗海建議，攝取一些鈣片有助於減少身體對於鍶90的吸收，而銫137的食物則容易存在肉類，可以吃含有鉀離子的新鮮蔬菜，藉此減少身體對於銫137的吸收量。「事後補救只是治標不治本，最重要還是要依靠政府嚴格確實的檢驗把關，如果真的有所疑慮，還是選購本土食品蔬菜為優先。」

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