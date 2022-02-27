清晨最低溫9.8度！桃園以南晴朗　下週連迎2波冷空氣

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吳德榮說，清晨澎湖、台南有濃霧，中南部有局部霧，零散的降水回波在東側海上，東半部有非常零星少量的飄雨。
吳德榮指出，最新(26日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天大台北雲量稍增、仍為多雲時晴，桃園以南晴朗穩定，東半部多雲時晴偶有零星短暫降雨；天氣北舒適南微熱、早晚涼，日夜溫差大。各地氣溫：北部12至24度，中部13至26度，南部13至30度，東部13至26度。
吳德榮表示，明（28）日、週二（1日）各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率；氣溫再升，北部、東部高溫升至28度、中南部更達30度以上，各地白天微熱早晚涼、日夜溫差大，西半部清晨易有「輻射霧」出現，注意行車安全。
吳德榮說，週三（2日）小股東北風增強，冷空氣很弱，迎風面大台北及東半部有局部短暫降雨，氣溫略降；週四、五（3、4日）東北風減弱，北台灣天氣好轉、氣溫回升，東半部仍有局部短暫降雨的機率；週三至週五，桃園以南持續晴朗穩定，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣；西半部清晨易有「輻射霧」發生，注意行車安全。
週六（5日）另一波「東北季風」南下，迎風面大台北及東半部天氣轉變，冷空氣比前波強；最新模擬強度雖未達「冷氣團」等級，但「乍暖還寒」，氣溫的變化感受上會比較劇烈，應注意；不過，為期末模擬，需再觀察模式的調整。（編輯：孫唯容）