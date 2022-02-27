超商「這區域」沒逛過！他愣：感覺很麻煩 內行秒給答案
台灣便利商店密度高，商品種類多，不時還祭出吸引人的優惠，尤其當不知道吃什麼的時候，許多民眾就會到超商購買微波食品。不過近日就有一位民眾看見店內某一區的食物也很好吃，好奇上網詢問，沒想到竟然發現超商也有這項服務！
編輯中心/綜合報導
2022-02-27 10:08:55
這名網友在《PTT-CVS》板發文，表示通常超商裡可以直接微波加熱的商品都會放置在開放式的冷藏架上，不過日前自己發現「冷凍櫃」裡的食物種類更多，看起來也很美味，因此好奇詢問：「請問店家有在幫客人微波加熱嗎？是要微波比較久嗎？會很久很麻煩嗎？」
貼文一出，立刻引起許多老饕們回應：「有阿。我常吃媽媽煮藝」、「可以啊，常常買7-11冷凍煎餃」、「冷藏區熟食有時候店員都會加熱一次以上，冷凍區應該不會只加熱一次就拿給你！」、「冷凍區，是像鍋貼炸雞那種嗎？如果是，有微波，有的品項還需要分段微波，目前還沒吃過外熱內冷的」。
另外也有網友表示：「我常去超商也不知道可以……」、「顯然原po都沒有去ok買過冷凍餐齁」、「會啊，但店員有的可能不會操作XD，有次買冷凍的湯，微波完沒熱，回家只好自己拿快煮鍋再煮一次」、「會怕的話就敲一敲搖一搖，拿起丟下、再拿起再丟下，微波按4」。（編輯：陳珮瑜）