麥當勞全新甜心卡出爐！眾抓「神細節」嗨爆：比優惠還爽
連鎖速食店「麥當勞」不僅餐點多樣、出餐速度快，也會不定時推出新產品，是許多外食族常常光顧的店家之一；而麥當勞每年會推出的「甜心卡」也是不少小資族期待的優惠之一，就有網友分享今年麥當勞將推出的甜心卡，貼文一出，眾人見「1細節」全嗨爆「比優惠還爽」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-27 09:56:33
該名網友在社群平台《Dcard》以「麥當勞甜心卡」為題發文，分享今年麥當勞的甜心卡，有「蜜糖紅HelloKitty」、「夢幻紫美樂蒂」、「粉彩藍布丁狗」和「湖水綠大耳狗」，共四款，使用期限是2022年3月23日到2023年3月31日。
原PO也接著分享2022年甜心卡的優惠，並表示「Ａ、B區不變」；A區依然有那堤、卡布奇諾、黑咖啡、冰奶茶、阿薩姆鮮奶茶、汽水、檸檬紅茶、紅茶、綠茶、蜂蜜紅茶、蜂蜜奶茶、麥克雞塊、大薯、冰炫風和玉米湯；B區則是汽水、檸檬紅茶、紅茶、綠茶、黑咖啡、薯餅、蛋捲冰淇淋、小薯、熱紅茶、熱奶茶。
貼文一出，網友見甜心卡「外觀」超可愛，紛紛留言大讚，「天啊超可愛！！小時候就很愛大耳狗！覺得比有什麼優惠還爽ＸＤ，光看到卡片心情就很好」、「這次居然這麼可愛」、「好可愛」、「甜心卡優惠還是很香啊」、「卡面好可愛，想全包」、「好可愛，想要大耳狗」、「本來沒買過，被圖案燒到…」、「這次可愛到想買一張」、「乾有hello kitty必須買爆」。
但也有網友認為，「好醜…」、「跟以前比起來，b區的價值越來越低了」、「總感覺AB沒差別」、「噢不，沒有少女心的我，這次的風格下不了手」、「本來都有在買，這次直接不想買欸」。（編輯：郭佩蓉）