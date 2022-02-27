台灣綜藝天王是誰？網狂喊「他」30年都沒變：超有婆媽緣
台灣優秀的藝人不勝枚舉，除了能唱能跳，還有些人連主持都一把罩，對此，就有網友好奇「台灣綜藝天王是誰」，貼文一出，網友全喊「他」，大讚「30年都沒變」、「超有婆媽緣」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-27 10:28:06
該名網友在PTT以「台灣的綜藝天王是誰」為題發文，表示他昨（26）天剛看完梁靜茹的演唱會，嘉賓請到了吳宗憲，「不得不說不只唱功不錯，一出來之後控場跟氣氛都炒得很熱烈」，但要說現在台灣的綜藝天王就是吳宗憲的話，瓜哥大概也不會服氣，因此他好奇在文末發問「所以現在台灣的綜藝天王是誰呢」？
貼文一出，有網友認為，「憲哥，真心不騙」、「老吳、費玉清」、「我只認憲哥」、「老吳還是最屌，另外他唱功是真的不錯」、「應該還是吳」、「老吳爭議大，但比較好笑、反應快」。
但也有網友表示，「瓜哥很無聊，但是有婆媽緣」、「瓜哥」、「胡瓜年齡層通吃」、「瓜哥有在進步，也願意給年輕人酸跟虧」、「胡瓜阿，30年前跟現在看起來差不多，主持都很得體，真心覺得他很厲害」；還有人點出，「慘的是這2位都快退休了，後繼無人了」、「說來說去都沒有什麼演變，沒有任何進步」。（編輯：郭佩蓉）