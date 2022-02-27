吃海底撈必先答題！女「神回」店員也跪 高級招待賺翻了
知名火鍋品牌「海底撈」是中國規模最大的連鎖經營火鍋店，來台發展後也迅速累積一票忠實顧客，而愛吃海底撈的老饕們肯定都知道，在等待被帶位用餐前，店員都會給予一張題目紙來作答，有的是猜人物、國家地圖、畫圖等等，只要答出相對應的題數，就能獲得招待。而近日，有網友前往海底撈用餐時，雖然並未全部答對，但仍獲得最大獎高級招待，其原因引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-27 10:33:37
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「我真的很認真在玩海底撈的排隊題目，結果排到我的時候只回答了這些，但因為畫得可能不錯，還是有拿到最高級的招待滑牛肉」只見貼出的照片，題目紙上分為上半部猜品牌名稱，下半部則是按照對應字詞畫出對應圖案。
結果原PO上頭品牌題目答出沒幾題，而下方畫畫部分卻一展長才，各個字詞都畫得非常生動，精緻的筆觸，完全是百分之百還原，包括皮卡丘、史迪奇、櫻桃小丸子都根本與本尊一模一樣，其中一欄「小熊維尼」時，原PO也逗趣畫上中國國家主席習近平的畫像，讓店員也甘願直接給予題目券最大獎「滑牛肉半份」的招待。
貼文一出，吸引超過萬人按讚「光是那個小熊維尼，大概就可以打8折了」、「難怪店員甘願給你滑牛肉，小熊維尼太強了麻」、「我如果是店員，看到這答案，我都給你打折了」、「真的超級強＝＝」、「不說小熊維尼，其他的也是像到不行，好厲害」、「品牌猜得很烙賽欸XD但是還是很強」、「小熊維尼真的很屌XD太有創意」。（編輯：張嘉哲）