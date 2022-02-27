爸喊「去好市多看摩天輪」！3歲兒見真面目驚呆 網笑翻
美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也不錯，再加上賣場內空間大，讓許多爸媽在購物之餘也能帶著孩子一起晃晃走走、消耗體力，是「遛孩子」放電的好去處；日前就有一名爸爸對3歲兒子喊「帶你去好市多看摩天輪」，豈料「真面目」也讓兒子超傻眼，貼文一出，網友全笑翻。
編輯中心/綜合報導
2022-02-27 13:45:28
該名男網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示日前他和三歲兒子說「帶你來好市多看摩天輪」，豈料到了好市多以後，這「摩天輪」的真面目竟然是烤箱內的烤雞，也讓孩子傻眼直呼「把拔說要帶我來看摩天輪，結果帶我來看烤全雞」。
從原PO貼出的影片可以看到，大烤箱內裝滿烤雞，隨著烤箱內的滾輪轉圈滑動，就好像是摩天輪一樣，不過這個真相曝光後，也讓原本期待能在好市多一睹「摩天輪」風采的兒子相當無言。
貼文一出，網友全笑翻，「沒錯阿，雞坐的摩天輪」、「看烤雞坐摩天輪，看完還有得吃」、「免門票的加減看」、「哇~~客滿耶」、「三歲小孩：爸爸，那些雞一定覺得摩天輪很好玩，玩到都不想下來了」、「很好，這孩子很穩定平靜」、「烤雞坐摩天輪啊」、「太療癒了～」、「好玩好看又好吃」、「烤雞摩天輪」。（編輯：郭佩蓉）