麥當勞「它」回歸秒尷尬！老饕抖破解點法：省一堆錢　　

麥當勞憑藉獨特的薯條風味稱霸台灣速食市場，加上時不時推出熱門的餐點，往往到了用餐時間，總是大排長龍。而近日，麥當勞宣布兩樣商品，包括「無敵大麥克」以及「香雞大麥克」將限時回歸一個月，讓不少顧客非常興奮，不過，卻也有網友發現其中奧妙之處，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-27 13:52:19
麥當勞日前宣布「無敵大麥克」以及「香雞大麥克」兩樣商品回歸，其中「無敵大麥克」2007年首度在台推出後就消逝，如今再回歸，單點的話一個是115元，搭配勁脆套餐每份183元；而「香雞大麥克」也曾在2017年推出，採用雙層酥炸雞排取代牛肉，單點95元，搭配勁脆套餐每份163元，兩樣商品都只賣到3月22日。
結果才剛推出後，就有網友直接朝聖並開箱，網路影音平台上有人拍下實體，無敵大麥克四片牛肉看起來相當有飽足感；香雞大麥克則有兩大片麥香雞，搭配一大堆生菜與起司片，讓人看了垂涎三尺，不過，有不少網友卻發現香雞大麥克的出現讓人感到有點尷尬。
因為在麥當勞現行菜單中，有所謂「1+1」的點法，可以選擇點一個紅區搭配白區只要50元，而紅區中也包含一款芥末香雞堡，不少網友表示「ㄜ.......那我1+1點兩套才一百，多五塊還有兩杯飲料」、「我都是買兩套香雞堡直接疊起來吃欸」、「1+1才好用吧，買兩個麥香雞不香嗎？」、「這樣好像沒比較划算欸，1+1兩套一百元，兩個香雞堡+兩杯飲料....省一堆錢」、「買兩個麥香雞+1，不考慮香雞大麥克」不過如何購買端看消費者個人，若覺得無所謂的人哪種點法都是可行的！（編輯：張嘉哲）