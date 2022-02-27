吃飯最討厭遇見哪種行為？網曝「這幾點」：真的倒胃口
大家都喜歡在餐廳聚餐，一邊吃美食一邊聊天，既能填飽肚子，又能開心地與親友相聚，不過在餐桌上還是得注重禮儀。一名網友就分享在餐廳用餐時最討厭遇到的幾種行為，引起網友熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-27 14:09:05
這名女網友在《PTT-WomenTalk》板發文「吃飯最不能接受的行為」，表示自己最不能接受在餐廳用餐時，有人對服務生大小聲，畢竟花錢的並非就是老大，彼此尊重才是王道。另外她也提到無法接受「吃完飯漱口再把水吞下去」，並說明過去與某任前男友在紀念日時到高級餐廳用餐，吃飽後前男友竟然當著原PO的面前大聲漱口，並且「把頭仰起來嘴巴張開然後咕嚕咕嚕」，害她非常尷尬又羞愧，因此這也是原PO無法接受的餐桌行為之一，但也好奇大家最無法接受在餐廳時有哪些行為？
貼文一出，果然引起鄉民們熱烈討論：「公然漱口真的不行」、「天啊公然漱口是怎麼回事，不會看場合？」、「高級餐廳這樣漱口真的不行…」、「漱口XDD好適合放在搞笑片哈哈哈」、「我也無法接受對服務生大小聲」。
另外也有人提出意見，其中最多人表示：「咀嚼聲無法…」、「沒有鼻塞卻張嘴咀嚼，一邊發出超大的咀嚼聲，還有裝可愛『阿姆阿姆』的咀嚼聲」、「吃飯發出咀嚼聲 喝湯速速叫 飯後吸牙齒」、「餐具敲擊的聲音跟咀嚼的聲音」、「用手擦嘴...」、「小孩不受控制，家長一直喊，真的吃的很有壓力」、「一直歪嘴用舌頭去剔牙」、「所有餐點過水才吃」、「不付錢」、「滑手機」。（編輯：陳珮瑜）